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Affaire de corruption
Pedro Sánchez défend le maintien de son gouvernement

Pedro Sánchez rejette les appels à sa démission après la condamnation de son ex-ministre José Luis Ábalos à 24 ans de prison pour corruption, affirmant que son gouvernement continuera à élargir les droits sociaux en Espagne.
Publié: il y a 36 minutes
Pedro Sánchez s'accroche au pouvoir après la condamnation de son bras droit.
Photo: IMAGO/Europa Press
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AFP Agence France-Presse

Malgré les «difficultés» et le «parcours semé d'embûches», le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez a défendu le maintien de son gouvernement, au lendemain de la condamnation à 24 ans de prison pour corruption de son ex-ministre et bras droit José Luis Ábalos.

Dans une vidéo réalisée pour la présentation de nouvelles aides pour les personnes handicapées où il ne mentionne ni ne fait référence directe à son ex-ministre des Transports, Pedro Sánchez a souligné que son gouvernement poursuivrait son action pour «améliorer la vie des gens» et élargir les droits sociaux.

Affaire de corruption

«A ceux qui se demandent pourquoi ce gouvernement veut continuer malgré toutes les difficultés et le parcours semé d'embûches, voilà ma réponse», a déclaré le Premier ministre, évoquant ces mesures sociales qui doivent être adoptées en conseil des ministres. «Nous continuons pour améliorer la vie des gens. Nous continuons pour élargir et consolider les droits sociaux. Nous continuons pour construire une Espagne plus juste et meilleure», a-t-il ajouté.

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La condamnation de José Luis Abalos dans une des affaires qui visent plusieurs proches du Premier ministre, a cependant relancé les appels à sa démission émanant de l'opposition de droite et d'extrême droite.

Agé de 66 ans, José Luis Abalos a été une figure clé dans l'ascension de Pedro Sánchez au pouvoir et a notamment été le député socialiste chargé de présenter la motion de censure contre Mariano Rajoy qui a porté l'actuel leader socialiste au pouvoir en 2018. Sous Pedro Sánchez, il a été secrétaire à l'organisation du Parti socialiste entre 2017 et 2021, et ministre des Transports entre 2018 et 2021.

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