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Un jugement pour corruption
L'épouse du Premier ministre espagnol interdite de quitter le pays

Un tribunal espagnol a convoqué Begoña Gómez, épouse du Premier ministre Pedro Sánchez, pour des faits de corruption. Elle a interdiction de quitter le territoire et doit remettre son passeport.
Publié: 14:38 heures
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Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
Un tribunal espagnol a convoqué Begoña Gómez, épouse du Premier ministre Pedro Sánchez, pour des faits de corruption.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Un tribunal espagnol a ordonné que l'épouse du Premier ministre Pedro Sánchez, Begoña Gómez, soit jugée pour corruption et lui a interdit de quitter le pays, selon une ordonnance rendue publique samedi.

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Le juge Juan Carlos Peinado a ordonné à Begoña Gómez de remettre son passeport et de se présenter aux autorités deux fois par mois jusqu'au prononcé du jugement, selon la même source.

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