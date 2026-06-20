ATS Agence télégraphique suisse
Un tribunal espagnol a ordonné que l'épouse du Premier ministre Pedro Sánchez, Begoña Gómez, soit jugée pour corruption et lui a interdit de quitter le pays, selon une ordonnance rendue publique samedi.
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Le juge Juan Carlos Peinado a ordonné à Begoña Gómez de remettre son passeport et de se présenter aux autorités deux fois par mois jusqu'au prononcé du jugement, selon la même source.
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