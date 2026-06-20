Un tribunal espagnol a convoqué Begoña Gómez, épouse du Premier ministre Pedro Sánchez, pour des faits de corruption. Elle a interdiction de quitter le territoire et doit remettre son passeport.

L'épouse du Premier ministre espagnol interdite de quitter le pays

L'épouse du Premier ministre espagnol interdite de quitter le pays

Un jugement pour corruption

ATS Agence télégraphique suisse

Un tribunal espagnol a ordonné que l'épouse du Premier ministre Pedro Sánchez, Begoña Gómez, soit jugée pour corruption et lui a interdit de quitter le pays, selon une ordonnance rendue publique samedi.

Le juge Juan Carlos Peinado a ordonné à Begoña Gómez de remettre son passeport et de se présenter aux autorités deux fois par mois jusqu'au prononcé du jugement, selon la même source.