La police espagnole coince «le maître des évasions»

Recherché pour vols et trafic de drogue, Toma Taulant, «le maître des évasions», a été arrêté en Espagne. Connu pour ses multiples évasions, il attend désormais son extradition vers l'Italie en détention provisoire.

AFP Agence France-Presse

La police espagnole a annoncé mercredi avoir arrêté un fugitif, surnommé «le maître des évasions», ayant réussi à s'échapper de prison à quatre reprises.

L'homme, recherché par l'Italie en vertu d'un mandat d'arrêt européen, avait réussi en décembre à s'échapper d'une prison italienne de haute sécurité en sciant les barreaux d'une fenêtre et en descendant jusqu'au sol à l'aide de draps noués, a indiqué la police. Il s'était auparavant évadé de deux autres prisons italiennes, à Terni et à Parme, ainsi que d'une prison en Belgique, où il avait eu recours à une pyramide humaine pour escalader le mur d'enceinte.

«Le magicien de la fuite»

«On dirait un scénario de film, mais parfois la réalité dépasse la fiction», a souligné la police. L'homme a été arrêté à Tarragone (nord-est de l'Espagne). Le fugitif a résisté à son arrestation et plusieurs personnes l'accompagnant ont tenté d'intervenir, l'une d'entre elles blessant deux policiers.

Le police n'a fourni que les initiales de l'homme, T.T., qui correspondent à celles de Toma Taulant, un Albanais connu dans les medias italiens sous le surnom de «mago della fuga», ou «magicien de la fuite». Taulant s'était enfui en décembre d'une prison de haute sécurité à Milan.

Il purgeait une peine de prison qui devait expirer en 2048 pour des vols avec violence et du trafic de drogue, selon les medias italiens. Le fugitif était en possession de faux documents d'identité et de deux billets de 500 euros soupçonnés d'être contrefaits, a précisé la police espagnole. Un juge a ordonné son placement en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution en attendant la procédure d'extradition en Italie.



