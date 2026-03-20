AFP Agence France-Presse
La méga-panne électrique d'avril 2025, qui avait semé le chaos en Espagne et au Portugal, ne résultait pas d'une «cause unique» mais d'un «cocktail parfait» de facteurs défavorables et multiples, a indiqué vendredi le groupe d'experts chargé d'enquêter sur ces dysfonctionnements.
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Leur rapport a confirmé l'incapacité du système électrique ibérique à contrôler des phénomènes de surtension, tout en soulignant que cette panne généralisée n'avait pas été provoquée par une «cause unique», mais par une «combinaison de multiples facteurs en interaction», ayant ainsi conduit au «pire» événement de ce type depuis plus de 20 ans en Europe.
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