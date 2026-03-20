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Un «cocktail parfait»
Les dessous d’une panne électrique historique en Espagne et au Portugal

La méga-panne électrique de 2025 en Espagne et au Portugal n’a pas de cause unique. Un rapport pointe un enchaînement de facteurs ayant conduit au pire incident en Europe depuis 20 ans.
Publié: il y a 49 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
La panne d’avril 2025 a plongé l’Espagne et le Portugal dans le chaos.
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

La méga-panne électrique d'avril 2025, qui avait semé le chaos en Espagne et au Portugal, ne résultait pas d'une «cause unique» mais d'un «cocktail parfait» de facteurs défavorables et multiples, a indiqué vendredi le groupe d'experts chargé d'enquêter sur ces dysfonctionnements.

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Leur rapport a confirmé l'incapacité du système électrique ibérique à contrôler des phénomènes de surtension, tout en soulignant que cette panne généralisée n'avait pas été provoquée par une «cause unique», mais par une «combinaison de multiples facteurs en interaction», ayant ainsi conduit au «pire» événement de ce type depuis plus de 20 ans en Europe.

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