DE
FR

Fêtes annuelles de Noain
Des feux d'artifice en Espagne font au moins 50 blessés

Mercredi, lors des festivités à Noain, en Espagne, des feux d'artifice ont explosé au milieu de la foule. Au moins 50 personnes ont été blessées, dont trois grièvement. Les célébrations en l'honneur de la Saint-Michel se sont néanmoins poursuivies.
Publié: il y a 48 minutes
Le maire de Noáin, Mikel Navarro, sur la Plaza de los Fueros, le 26 août 2026, à Noáin, en Navarre, Espagne.
Photo: IMAGO/Europa Press
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Au moins 50 personnes ont été blessées, dont trois hospitalisées pour brûlures, dans l'explosion de feux d'artifice mercredi lors de l'ouverture des fêtes de Noain, dans le nord de l'Espagne, ont annoncé les autorités.

L'incident s'est produit à la mi-journée dans cette localité de la région de Navarre, proche de Pampelune, quand une fusée a été lancée du balcon de la mairie pour marquer l'ouverture des fêtes de San Miguel, patron de la ville. Selon les autorités, des étincelles de cette première fusée en ont apparemment déclenché d'autres, qui sont parties vers le bas et ont explosé dans la foule rassemblée sur la place.

Cinq jours de fête

Trois hommes, âgés de 41, 53 et 54 ans, ont été transférés à l'hôpital afin d'y être soignés pour des brûlures, a précisé le service de santé du gouvernement régional. Quarante-sept autres personnes ont été prises en charge au centre de santé de Noain, principalement pour douleurs aux oreilles et brûlures.

Des images, diffusées par la télévision espagnole, ont montré des participants – vêtus de blanc et portant des foulards rouges comme le veut la tradition – s'enfuir de la place de la mairie en courant, alors que les feux d'artifice explosaient. Les fêtes annuelles de Noain, dont le cours a repris après l'incident, durent cinq jours et comptent au programme une procession religieuse ainsi que des concerts, entre autres réjouissances.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Présenté par
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Top 20 des destinations
Découvrez l’Allemagne en train
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Présenté par
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Gorges, lacs, sommets et marmottes
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Articles les plus lus
    Articles les plus lus