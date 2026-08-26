Des feux d'artifice en Espagne font au moins 50 blessés

Mercredi, lors des festivités à Noain, en Espagne, des feux d'artifice ont explosé au milieu de la foule. Au moins 50 personnes ont été blessées, dont trois grièvement. Les célébrations en l'honneur de la Saint-Michel se sont néanmoins poursuivies.

AFP Agence France-Presse

Au moins 50 personnes ont été blessées, dont trois hospitalisées pour brûlures, dans l'explosion de feux d'artifice mercredi lors de l'ouverture des fêtes de Noain, dans le nord de l'Espagne, ont annoncé les autorités.

L'incident s'est produit à la mi-journée dans cette localité de la région de Navarre, proche de Pampelune, quand une fusée a été lancée du balcon de la mairie pour marquer l'ouverture des fêtes de San Miguel, patron de la ville. Selon les autorités, des étincelles de cette première fusée en ont apparemment déclenché d'autres, qui sont parties vers le bas et ont explosé dans la foule rassemblée sur la place.

Cinq jours de fête

Trois hommes, âgés de 41, 53 et 54 ans, ont été transférés à l'hôpital afin d'y être soignés pour des brûlures, a précisé le service de santé du gouvernement régional. Quarante-sept autres personnes ont été prises en charge au centre de santé de Noain, principalement pour douleurs aux oreilles et brûlures.

Des images, diffusées par la télévision espagnole, ont montré des participants – vêtus de blanc et portant des foulards rouges comme le veut la tradition – s'enfuir de la place de la mairie en courant, alors que les feux d'artifice explosaient. Les fêtes annuelles de Noain, dont le cours a repris après l'incident, durent cinq jours et comptent au programme une procession religieuse ainsi que des concerts, entre autres réjouissances.



