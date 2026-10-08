Après 235 jours dans l'espace, Sophie Adenot et l'équipage de Crew-12 ont amerri au large de la Californie jeudi. L'astronaute française a battu le record européen du plus long séjour orbital continu.

Sophie Adenot et ses camarades de retour sur Terre

Sophie Adenot et ses camarades de retour sur Terre

ATS Agence télégraphique suisse

La Française Sophie Adenot et ses trois camarades de la mission Crew-12 ont amerri jeudi comme prévu au large de la Californie, couronnant une mission de près de huit mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Après plus de 27 heures de voyage retour, la capsule Dragon les transportant s'est posée sans encombre à 17h34 heure de Paris sur les eaux du Pacifique, selon la retransmission en direct de la Nasa.

Les dernières minutes de vol ont offert à la Française, aux deux Américains Jessica Meir et Jack Hathaway et au Russe Andreï Fediaïev d'ultimes sensations fortes, avec une traversée de l'atmosphère à toute vitesse puis leur ralentissement par de puissants parachutes, le tout avec une coupure des communications. «Nous sommes très heureux d'être de retour sur Terre après une mission incroyable», a lancé la commandante Jessica Meir peu après l'amerrissage.

La capsule transportant les quatre coéquipiers, qui avaient quitté la Terre en février, devait être hissée à bord d'un navire spécialisé. Ils devaient en être extraits un à un puis installés sur des civières ou des fauteuils adaptés afin de prévenir les risques de syncope et de chute, leur corps n'étant plus accoutumé à la gravité terrestre.

Ils auront passé au total 235 jours à bord de l'ISS, située à 400 kilomètres au-dessus de la Terre, permettant à Sophie Adenot de battre le record du plus long séjour orbital en continu pour un astronaute européen, homme ou femme confondus.

Un exploit pour la première mission de cette colonelle de l'Armée de l'Air française, qui a accompli son rêve d'enfance en devenant la deuxième astronaute de son pays à rejoindre l'espace.

Dans une vidéo postée sur son compte Instagram peu avant son départ, elle confiait avoir hâte de retrouver ses proches et déguster une bonne galette bretonne, mais ressentir une «pointe de nostalgie» à l'idée de quitter le laboratoire orbital.

Direction Cologne

Les quatre membres d'équipage de Crew-12 seront examinés par des médecins sur le navire puis seront transportés sur la terre ferme en hélicoptère. De là, ils prendront un avion pour Houston, au Texas, où se trouve le centre de la Nasa en charge des astronautes.

Sophie Adenot pourra ensuite s'envoler pour Cologne, en Allemagne, afin d'entamer un programme de récupération d'environ trois semaines au centre de formation des astronautes de l'Agence spatiale européenne (ESA).

La Française, qui a fêté ses 44 ans dans l'ISS en juillet, a raconté pendant la mission avoir senti son corps vieillir en accéléré dans l'ISS : cheveux blancs, perte de souplesse, vue qui baisse...

Dans l'espace, le corps s'adapte à l'absence de gravité, ce qui se traduit par de la perte osseuse, une fonte musculaire, un déconditionnement cardiovasculaire ou encore des troubles visuels. Il lui faudra de longs mois et un entraînement à base d'exercices physiques ciblés pour retrouver sa forme d'avant.

Au sein de l'ISS, et au-delà de ses apparitions à l'écran ou sur les réseaux sociaux tête en bas ou cheveux en l'air, de ses prises de parole avec un enthousiasme sans faille, la pilote d'hélicoptère a marqué l'histoire du spatial. Elle est ainsi devenue la première femme française à s'aventurer dans le vide spatial, au cours de trois sorties extra-véhiculaires (EVA), les 18 et 25 août et le 1er septembre.

Ces trois sorties, pour un total de 19 heures et 42 minutes, resteront le «point culminant» de son séjour. «J'espérais effectuer quelques sorties extravéhiculaires, mais je ne m'attendais pas à trois d'affilée, et ce, en l'espace de 15 jours. Ça a été une expérience extraordinaire», a-t-elle confié, comparant la sortie de la station à la sensation «d'ouvrir la portière d'une voiture et de se retrouver les pieds au bord d'une falaise».