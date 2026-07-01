Les images folles des rivières de lave dévalant l'Etna

Une éruption de l'Etna, en Sicile, a donné lieu à des coulées de lave spectaculaire qui ont teinté d'orange une partie du plus grand volcan actif d'Europe. L'éruption a débuté vendredi à partir d'une fissure située à environ 3000 mètres d'altitude.
Lundi, la lave était descendue à 2700 mètres, selon l'Observatoire de l'Etna de l'Institut italien de géophysique et de volcanologie.
Les randonnées sont très prisées sur l'Etna, qui culmine à quelque 3300 mètres et couvre une superficie d'environ 1200 kilomètres carrés (environ 460 miles carrés).
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