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Eruption en Sicile
Les images folles des rivières de lave dévalant l'Etna

De nouvelles images époustouflantes témoignent de la puissance de l'Etna, entré en éruption le 26 juin en Italie. Le plus haut volcan actif d'Europe a illuminé le ciel de Sicile avec des projections massives de lave et de cendres.
Publié: il y a 58 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 52 minutes

Une éruption de l'Etna, en Sicile, a donné lieu à des coulées de lave spectaculaire qui ont teinté d'orange une partie du plus grand volcan actif d'Europe. L'éruption a débuté vendredi à partir d'une fissure située à environ 3000 mètres d'altitude.

Lundi, la lave était descendue à 2700 mètres, selon l'Observatoire de l'Etna de l'Institut italien de géophysique et de volcanologie.

Les randonnées sont très prisées sur l'Etna, qui culmine à quelque 3300 mètres et couvre une superficie d'environ 1200 kilomètres carrés (environ 460 miles carrés).

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