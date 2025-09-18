Erika Kirk, veuve de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk assassiné la semaine dernière, prend la tête de Turning Point USA. L'organisation de jeunesse républicaine, créée par son mari, l'a élue à l'unanimité comme nouvelle directrice du conseil d'administration.

La veuve de Charlie Kirk prend la tête de son organisation de jeunesse

Erika Kirk à Phoenix le 11 septembre 2025. Photo: IMAGO/Imagn Images

Erika Kirk, la veuve de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk, assassiné la semaine dernière aux Etats-Unis, va le remplacer à la tête de Turning Point USA, l'organisation qu'il avait créée pour attirer les jeunes Américains vers le parti républicain, ont annoncé jeudi ses responsables.

«Le mouvement que mon mari a créé ne mourra pas», avait annoncé Erika Kirk dans un discours deux jours après le meurtre de son mari dans l'Utah (ouest). Créé par Charlie Kirk lorsqu'il avait 18 ans, Turning Point USA s'est imposé au fil des années comme la première association politique de jeunesse aux Etats-Unis.

Elle dispose d'antennes sur plus de 800 campus à travers le pays, et son fondateur était perçu comme un rouage essentiel de la reconquête de la Maison Blanche par Donald Trump l'an dernier.

«C'était son souhait»

Après la mort de l'influenceur à 31 ans, «le conseil d'administration de Turning Point a élu à l'unanimité Erika Kirk comme nouvelle directrice» de l'organisation, a annoncé Turning Point USA sur X. Erika Kirk, 36 ans, a également été désignée comme présidente du conseil d'administration.

«Par le passé, Charlie avait exprimé à plusieurs responsables que c'était ce qu'il souhaitait en cas de décès», a ajouté l'organisation. Après l'assassinat de Charlie Kirk, la droite américaine l'a érigé en «martyr» de la liberté d'expression et appelé à censurer toute personne jugée irrespectueuse envers sa mémoire.

Donald Trump avait ordonné que les drapeaux soient mis en berne. Son vice-président JD Vance s'était rendu dans l'Utah pour récupérer la dépouille de l'influenceur et avait animé son podcast à sa place. Des honneurs qui disent la place particulière qu'occupait au sein de la galaxie trumpiste cet allié sans fonction gouvernementale ni mandat électoral.

Chrétien nationaliste, farouche défenseur de la famille traditionnelle, Charlie Kirk était à la fois adulé et honni pour ses propos proarmes, antiavortement, antimigrants ou sa rhétorique virulente envers les minorités ethniques et la communauté LGBT+. Ces derniers jours, des dizaines de personnes ont perdu leur emploi à cause de messages célébrant sa mort sur les réseaux sociaux, ou critiquant son héritage intellectuel.

Mercredi l'humoriste Jimmy Kimmel, célèbre animateur télé, a été privé d'antenne par la chaîne ABC après ses propos accusant la droite américaine d'exploiter politiquement l'assassinat. Une décision prise quelques heures après que le patron du gendarme des télécoms américains (FCC) a menacé de retirer la licence des chaînes qui continueraient à diffuser son émission.