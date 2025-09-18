DE
FR

«C'était son souhait»
La veuve de Charlie Kirk prend la tête de son organisation de jeunesse

Erika Kirk, veuve de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk assassiné la semaine dernière, prend la tête de Turning Point USA. L'organisation de jeunesse républicaine, créée par son mari, l'a élue à l'unanimité comme nouvelle directrice du conseil d'administration.
Publié: il y a 34 minutes
Partager
Écouter
Erika Kirk à Phoenix le 11 septembre 2025.
Photo: IMAGO/Imagn Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Erika Kirk, la veuve de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk, assassiné la semaine dernière aux Etats-Unis, va le remplacer à la tête de Turning Point USA, l'organisation qu'il avait créée pour attirer les jeunes Américains vers le parti républicain, ont annoncé jeudi ses responsables.

A lire aussi
L'animateur star Jimmy Kimmel privé d'antenne après des propos sur Charlie Kirk
Donald Trump jubile
L'animateur Jimmy Kimmel privé d'antenne après des propos sur Charlie Kirk
Après l'assassinat de l'influenceur MAGA Charlie Kirk, les Etats-Unis entre sidération et escalade
Un tir qui a tout changé
Après le meurtre de Charlie Kirk, les Etats-Unis entre sidération et escalade

«Le mouvement que mon mari a créé ne mourra pas», avait annoncé Erika Kirk dans un discours deux jours après le meurtre de son mari dans l'Utah (ouest). Créé par Charlie Kirk lorsqu'il avait 18 ans, Turning Point USA s'est imposé au fil des années comme la première association politique de jeunesse aux Etats-Unis.

Elle dispose d'antennes sur plus de 800 campus à travers le pays, et son fondateur était perçu comme un rouage essentiel de la reconquête de la Maison Blanche par Donald Trump l'an dernier.

«C'était son souhait»

Après la mort de l'influenceur à 31 ans, «le conseil d'administration de Turning Point a élu à l'unanimité Erika Kirk comme nouvelle directrice» de l'organisation, a annoncé Turning Point USA sur X. Erika Kirk, 36 ans, a également été désignée comme présidente du conseil d'administration.

A lire aussi
Trump désigne le mouvement «Antifa» comme organisation «terroriste»
Meurtre de Charlie Kirk
Trump désigne le mouvement «Antifa» comme organisation «terroriste»
Voici ce qu'a écrit Tyler Robinson à sa colocataire après le meurtre de Charlie Kirk
Meurtre de Charlie Kirk
Voici ce qu'a écrit Tyler Robinson à une proche après son passage à l'acte

«Par le passé, Charlie avait exprimé à plusieurs responsables que c'était ce qu'il souhaitait en cas de décès», a ajouté l'organisation. Après l'assassinat de Charlie Kirk, la droite américaine l'a érigé en «martyr» de la liberté d'expression et appelé à censurer toute personne jugée irrespectueuse envers sa mémoire.

Donald Trump avait ordonné que les drapeaux soient mis en berne. Son vice-président JD Vance s'était rendu dans l'Utah pour récupérer la dépouille de l'influenceur et avait animé son podcast à sa place. Des honneurs qui disent la place particulière qu'occupait au sein de la galaxie trumpiste cet allié sans fonction gouvernementale ni mandat électoral.

Chrétien nationaliste, farouche défenseur de la famille traditionnelle, Charlie Kirk était à la fois adulé et honni pour ses propos proarmes, antiavortement, antimigrants ou sa rhétorique virulente envers les minorités ethniques et la communauté LGBT+. Ces derniers jours, des dizaines de personnes ont perdu leur emploi à cause de messages célébrant sa mort sur les réseaux sociaux, ou critiquant son héritage intellectuel.

Mercredi l'humoriste Jimmy Kimmel, célèbre animateur télé, a été privé d'antenne par la chaîne ABC après ses propos accusant la droite américaine d'exploiter politiquement l'assassinat. Une décision prise quelques heures après que le patron du gendarme des télécoms américains (FCC) a menacé de retirer la licence des chaînes qui continueraient à diffuser son émission.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
6 médailles d'or pour la Suisse
Présenté par
6 médailles d'or pour la Suisse
Grand succès aux EuroSkills
6 médailles d'or pour la Suisse
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Gros plan sur le roi des cépages
Présenté par
Gros plan sur le roi des cépages
Le chasselas
Gros plan sur le roi des cépages
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus