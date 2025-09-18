Donald Trump a désigné mercredi le mouvement «Antifa» comme organisation «terroriste». Une décision choc qui survient une semaine après l'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk.

Donald Trump a désigné mercredi le mouvement «Antifa» comme organisation «terroriste».

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé mercredi la désignation du mouvement «Antifa», un terme générique qui désigne des groupes d'extrême gauche se réclamant de l'antifascisme, comme organisation «terroriste», une semaine après l'assassinat de l'influenceur ultraconservateur Charlie Kirk.

«J'ai le plaisir d'informer nos nombreux patriotes américains que je désigne 'ANTIFA', UNE CATASTROPHE DE LA GAUCHE RADICALE, MALADE ET DANGEREUSE, COMME ORGANISATION TERRORISTE», a déclaré le président américain sur son réseau Truth Social, usant de majuscules à son habitude.

«Terrorisme intérieur»

«Je recommanderai également avec force que les personnes finançant 'ANTIFA' fassent l'objet d'une enquête approfondie, conformément aux normes et pratiques juridiques les plus strictes», a également déclaré Donald Trump. Ce dernier se trouve actuellement au Royaume-Uni pour une visite d'Etat. La Maison Blanche avait annoncé en début de semaine son intention de réprimer ce qu'elle qualifie de «terrorisme intérieur» de gauche après l'assassinat de Charlie Kirk.

Tyler Robinson, le suspect de cet assassinat, est présenté par une large partie de la droite comme un tueur d'«extrême gauche», car il avait dénoncé auprès de ses proches la «haine» véhiculée selon lui par Charlie Kirk et a utilisé des munitions gravées d'inscription à tonalité antifasciste. Il a été formellement inculpé mardi par les autorités qui ont requis la peine capitale contre lui.

Charlie Kirk est mort à 31 ans. Figure de la droite américaine, il utilisait ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et ses interventions dans les universités pour défendre Donald Trump auprès de la jeunesse et diffuser ses idées nationalistes, chrétiennes et traditionalistes sur la famille.