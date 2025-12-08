DE
Centre d'opération de gangs
En Equateur, treize morts dans une prison déjà théâtre de violences

Les autorités pénitentiaires équatoriennes (SNAI) ont annoncé lundi que treize détenus étaient morts dimanche dans une prison déjà marquée par de récents assassinats, portant à 44 le total des décès enregistrés dans cet établissement en l’espace d’un mois.
Publié: il y a 54 minutes
Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
Les prisons de l'Equateur sont devenues des centres d'opérations pour des gangs rivaux.
Photo: AFP
Treize détenus sont morts dimanche dans une prison en Equateur, où des assassinats ont récemment été commis, portant à 44 le nombre de décès dans cet établissement en près d'un mois, ont annoncé lundi les autorités pénitentiaires (SNAI).

Les autopsies «sont en cours pour déterminer les causes officielles des décès» survenus dans la prison de Machala (sud-ouest), a affirmé le SNAI. Les corps ont été découverts dimanche par la police, qui était intervenue dans l'établissement après le signalement d'une détonation «d'un engin explosif à l'extérieur» de l'enceinte pénitentiaire, selon la même source.

Quelque 31 personnes avaient déjà été tuées dans cette prison, certaines étranglées, il y a près d'un mois. Fin septembre, des affrontements armés y avaient fait 14 morts, dont un surveillant.

Centres d'opérations pour gangs rivaux

Les prisons de l'Equateur sont devenues des centres d'opérations pour des gangs de trafiquants de drogue rivaux qui se sont livrés à des affrontements ayant fait près de 500 morts depuis 2021.

Les prisons équatoriennes ont été placées sous le contrôle de l'armée en 2024, lorsque le président Noboa a déclaré son pays en conflit armé contre une vingtaine d'organisations criminelles liées à des cartels internationaux. Cependant, en août dernier, huit d'entre elles, dont celle de Machala, ont été transférées à la police.

Le plus lourd bilan des violences carcérales a été enregistré en 2021, avec la mort de plus de 100 détenus dans un centre pénitentiaire de Guayaquil (sud-ouest).

