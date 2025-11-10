Quatre personnes ont été tuées et 34 blessées dimanche lors d’affrontements armés entre détenus à la prison de Machala, en Equateur. Les forces de l’ordre ont repris le contrôle et arrêté sept détenus.

Quatre morts et 34 blessés après des affrontements dans une prison en Equateur

Les forces de sécurité surveillant les détenus après avoir repris le contrôle de la prison de Machala. (Image d'archive) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Au moins quatre personnes ont été tuées et 34 blessées dimanche lors d'affrontements entre détenus qui ont utilisé des armes à feu et des explosifs dans une prison de Machala, dans le sud-ouest de l'Equateur, ont annoncé les autorités pénitentiaires. Vers 3h (locales) dimanche, les habitants de Machala, dans la province d'El Oro, ont entendu des coups de feu, des explosions et des appels au secours provenant de l'intérieur de la prison.

L'autorité pénitentiaire (SNAI) a indiqué dans un communiqué que quatre personnes avaient été tuées dans les affrontements, sans préciser s'il s'agissait de détenus. Elle a aussi fait état de 33 détenus et d'un policier blessés.

Des unités d'élite de la police sont entrées «immédiatement» dans la prison, ont arrêté sept personnes qui seront poursuivies en justice et repris le contrôle du centre pénitentiaire après les affrontements, selon la SNAI. Les prisons de l'Equateur sont devenues des centres d'opérations pour des gangs rivaux de trafiquants de drogue qui se sont livrés à des affrontements ayant fait près de 500 morts depuis 2021.

14 morts en septembre

Fin septembre, des affrontements armés dans la même prison avaient fait 14 morts, dont un surveillant. Quelques jours plus tard, des détenus appartenant à des gangs rivaux se sont affrontés dans une prison d'Esmeraldas, dans le nord-ouest de l'Équateur, faisant au moins 17 morts.

Les prisons équatoriennes sont sous le contrôle de l'armée depuis 2024, lorsque le président Daniel Noboa a déclaré son pays en conflit armé interne face à une vingtaine d'organisations criminelles liées à des cartels internationaux. Cependant, en août dernier, huit d'entre elles, dont celle de Machala, ont été transférées à la police.

Le plus lourd bilan des violences carcérales a été enregistré en 2021, avec la mort de plus de 100 détenus dans un centre pénitentiaire de Guayaquil (sud-ouest). Les prisonniers avaient diffusé en direct sur les réseaux sociaux des scènes d'une extrême violence, montrant des corps décapités et brûlés.