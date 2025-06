1/4 De son vrai nom Adolfo Macias, «Fito» a été arrêté lors d'une «opération armée» dans sa ville natale de Manta. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Les forces de sécurité d'Equateur ont arrêté mercredi le narcotrafiquant «Fito», un des plus dangereux criminels du pays en cavale depuis 2024, a annoncé le président Daniel Noboa. Chef d'un des principaux gangs du pays, les Choneros, qui règne sur le trafic de cocaïne, il a aussi été associé à l'assassinat en 2023 de l'un des principaux candidats à l'élection présidentielle équatorienne, Fernando Villavicencio, qui avait fait état de menaces de mort de sa part.

De son vrai nom Adolfo Macias, «Fito» a été arrêté lors d'une «opération armée» dans sa ville natale de Manta, située à quelque 350 km au sud-ouest de Quito. Il «est aux mains des forces de sécurité», un groupe spécial des forces militaires destiné à combattre le trafic de drogue, a écrit Daniel Noboa sur X.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le ministre de l'Intérieur, John Reimberg, a évoqué dans une vidéo «une opération de 10 heures» menée «avec précision», au terme de laquelle «Fito» a été appréhendé «sans pertes humaines». Il a été transféré sous haute sécurité vers la base aérienne de Manta, a constaté un correspondant de l'AFP.

Une première évasion en 2024

Sur des photos publiées par les forces de l'ordre, on voit un homme barbu et ventripotent, allongé sur l'une d'elles le torse nu contre le sol. Sur d'autres photos, il apparaît en short aux côtés des ministres de l'Intérieur et de la Défense.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le gouvernement équatorien avait offert une récompense d'un million de dollars pour toute information permettant sa capture. Agé de 45 ans, «Fito» s'était évadé en janvier 2024 du pénitencier de Guayaquil (sud-ouest), sur lequel il régnait en maître et où il purgeait depuis 2011 une peine de 34 ans de privation de liberté pour crime organisé, trafic de drogue et meurtre.

Cette évasion avait donné le coup d'envoi d'une vague de violences sans précédent dans le pays, conduisant à la mort de dizaines de personnes. Elle avait notamment été suivie de mutineries dans plusieurs prisons, ainsi que de combats de rues déclenchés par les gangs.

En guerre contre l'Equateur

Daniel Noboa avait alors déclaré le pays en «conflit armé interne» et déployé l'armée pour tenter neutraliser la vingtaine de groupes criminels impliqués. Il a assuré mercredi que «d'autres» criminels «tomberont». «Nous allons reprendre le pays. Il n'y aura pas de trêve», a-t-il déclaré.

Le président équatorien a indiqué qu'il avait entamé des procédures pour permettre «l'extradition de Fito vers les Etats-Unis», où le bureau du procureur de New York l'accuse de trafic d'armes et de cocaïne. «Nous attendons leur réponse», a précisé le chef d'Etat.

Washington félicite l'Equateur

L'ambassade des Etats-Unis à Quito a adressé un message de félicitations au pouvoir équatorien, sur X, affirmant que Washington «soutient l'Equateur dans ses efforts pour lutter contre la criminalité transnationale, en faveur de la sécurité de la région». L'Equateur est au coeur d'une guerre sanglante entre des bandes criminelles impliquées dans le trafic de drogue, les enlèvements et les extorsions, impliquant notamment les Choneros.

Rien qu'entre janvier et mai cette année, près de 4.000 personnes ont été tuées. Les mafias s'affrontent notamment pour le contrôle des territoires destinés à l'acheminement de la drogue, dont les principales destinations sont les Etats-Unis et l'Europe. Cette arrestation intervient quelques jours seulement après l'évasion d'un autre chef criminel, identifié comme «Fede», qui commandait le groupe Las Águilas.