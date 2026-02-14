DE
FR

Trois nouvelles affaires
Paris nomme une équipe spéciale pour analyser les dossiers Epstein

Le parquet de Paris examine des documents américains sur Jeffrey Epstein, impliquant des Français. Trois nouvelles plaintes font l'objet d'enquêtes depuis février 2026.
Publié: 20:38 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 46 minutes
1/2
Le parquet parisien a désigné une équipe spéciale pour analyser les documents Epstein.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Le parquet de Paris a annoncé samedi avoir désigné des magistrats référents pour analyser les éléments susceptibles d'impliquer des ressortissants français à la suite de la publication par les États-Unis de documents liés au criminel sexuel Jeffrey Epstein. Il a précisé que cela pouvait concerner «des infractions de diverses natures, notamment à caractère sexuel ou à caractère financier».

Sollicité par l'AFP, il a expliqué travailler à l'exploitation des documents nouvellement diffusés aux Etats-Unis, «en coordination avec le Parquet national financier et en lien avec la direction nationale de la police judiciaire (...) afin d'ouvrir des enquêtes». D'autre part, le parquet a expliqué avoir été saisi de trois nouvelles affaires.

«Le 10 février, le ministère des Affaires étrangères a adressé un signalement indiquant que Fabrice Aidan, secrétaire des Affaires étrangères principal, apparaissait dans les documents publiés par les autorités américaines, sans autre précision». Une enquête vise à recueillir différents éléments susceptibles d'étayer ce simple signalement, a indiqué le ministère public.

Plainte d'une Suédoise

Le 11 février, le parquet a par ailleurs reçu une plainte déposée par une femme de nationalité suédoise à l'encontre de Daniel Siad, un recruteur de mannequins aux liens étroits avec Epstein, lui reprochant «des faits de nature sexuelle qu'elle qualifie de viol et susceptibles d'avoir été commis en France en 1990». Cette plainte fait également l'objet d'une analyse au regard des autres éléments portés à la connaissance du parquet de Paris, a-t-il expliqué.

Le 12 février, enfin, le parquet de Paris a «reçu, sur dessaisissement du parquet de Thonon-les-Bains, une plainte déposée à l'encontre du chef d'orchestre Frédéric Chaslin». «Cette procédure, portant sur des faits de harcèlement sexuel qui auraient été commis en 2016, est en cours de réception et d'analyse par le parquet de Paris», a-t-il souligné.

