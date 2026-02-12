Thorbjørn Jagland, ex-Premier ministre norvégien, est accusé de corruption agravée dans le sillage de l'affaire Epstein. Lundi, la police norvégienne a mené une perquisition à son domicile.

Un ex-premier ministre norvégien perquisitionné pour ses liens avec Epstein

La police norvégienne a annoncé avoir perquisitionné jeudi des propriétés de l'ex-Premier ministre Thorbjørn Jagland, désormais formellement soupçonné de «corruption aggravée» dans le cadre de ses contacts passés avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein.

Les documents publiés fin janvier dans l'affaire Epstein suggèrent notamment que Thorbjørn Jagland et/ou sa famille ont séjourné ou passé des vacances chez le financier entre 2011 et 2018, à une époque où l'ex-chef du gouvernement était devenu président du comité Nobel – qui décerne le prix Nobel de la paix – et secrétaire général du Conseil de l'Europe.

«A la suite d'une décision de justice, Økokrim ((unité de la police chargée de la criminalité financière, nldr) a procédé aujourd'hui à une perquisition au domicile de Thorbjørn Jagland à Oslo», a indiqué son chef, Pål Lønseth, dans un communiqué. «Økokrim a également perquisitionné deux autres propriétés situées à Risør et à Rauland» dans le sud du pays, a-t-il ajouté.

Enquête ouverte

Selon les images des chaînes norvégiennes, plusieurs personnes se sont présentées, des cartons à la main, devant l'appartement de Thorbjørn Jagland à Oslo dans la matinée. L'intéressé a été filmé, souriant, quittant les lieux en compagnie de son avocat.

La police avait ouvert une enquête pour «corruption aggravée» contre l'ancien dirigeant travailliste de 75 ans la semaine dernière. Les perquisitions ont été rendues possibles par la levée de son immunité mercredi par le Conseil de l'Europe.

«Erreur de jugement» invoquée

«Thorbjørn Jagland souhaite contribuer à ce que l'affaire soit pleinement élucidée, et la prochaine étape sera sa comparution pour interrogatoire devant Økokrim – comme il a lui-même indiqué le souhaiter», a indiqué son avocat, Anders Brosveet, dans un communiqué.

Après avoir dans le passé assuré que ses liens avec Epstein étaient «un aspect d'une activité diplomatique normale",Thorbjørn Jagland a indiqué ce mois-ci au journal Aftenposten qu'il avait fait preuve «d'une erreur de jugement» en entretenant cette relation.