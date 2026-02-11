Le ministre français des Affaires étrangères a saisi la justice pour signaler des faits présumés visant le diplomate Fabrice Aidan. Le nom de ce dernier apparait dans les dossiers Epstein.

AFP Agence France-Presse

Le ministre des Affaires étrangères a indiqué avoir saisi mardi la justice française pour lui «signaler les faits présumés» mettant en cause un diplomate, Fabrice Aidan, cité dans les Epstein files. Jean-Noël Barrot a publié vers 22H00 sur la plateforme X le courrier de signalement qu'il a adressé à la procureure de Paris, Laure Beccuau. «Je diligente par ailleurs une enquête administrative pour contribuer au travail de la justice et lance une procédure disciplinaire», a écrit le ministre dans son message sur X.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Fabrice Aidan, dont le nom a été cité notamment par Mediapart plus tôt ce mardi, est «secrétaire des affaires étrangères principal en disponibilité pour convenances personnelles et occupant des fonctions dans le secteur privé», indique le ministre dans sa lettre. Il exerçait au sein du groupe Engie, a précisé à l'AFP une source ayant connaissance du dossier.

Engie a annoncé à l'AFP «suspendre les fonctions de Fabrice Aidan», «en raison des éléments portés à (sa) connaissance et relayés dans certains médias, qui concerneraient une période antérieure à son entrée dans le groupe». Selon les documents consultés par l'AFP, Fabrice Aidan a échangé des dizaines de mails pendant plusieurs années avec l'homme d'affaires et criminel sexuel Jeffrey Epstein, décédé en prison en 2019.

Selon Mediapart et Radio France, les premiers échanges répertoriés remontent à 2010. A ce stade, les échanges rendus publics ne semblent pas relier le haut fonctionnaire aux crimes sexuels commis par le milliardaire.

En poste à l'ONU

En 2010, le Français est détaché par la France aux Nations unies où il est conseiller du diplomate norvégien Terje Rød-Larsen. Ce dernier, ainsi que son épouse Mona Juul, font l'objet d'une enquête en Norvège pour «complicité de corruption aggravée» et «corruption aggravée» en raison de leurs liens avec Jeffrey Epstein, a annoncé lundi la police.

Ce couple de diplomates a joué un rôle important dans les négociations israélo-palestiniennes secrètes qui avaient débouché sur les Accords d'Oslo au début des années 1990. Selon Mediapart et Radio France, Fabrice Aidan a fait bénéficier Jeffrey Epstein «d'informations diplomatiques, de services ou de ses réseaux à l'international».

Il envoie par exemple, via son adresse mail des Nations unies, «des documents et rapports de l'organisation à Epstein en personne», écrit Mediapart. Mais Jeffrey Epstein adresse aussi des demandes plus terre à terre au diplomate français: il lui demande par exemple de trouver la pointure de Terje Rød-Larsen pour lui offrir une paire de chaussures.

Première alerte en 2013

Selon Mediapart, l'ONU avait été alertée en 2013 par le FBI de l'existence d'une enquête susceptible de mettre en cause Fabrice Aidan à New York. Contactés par les médias qui ont révélé ces liens, Fabrice Aidan n'a pas donné suite. La publication de fin janvier de millions de nouveaux documents liés à l'homme d'affaires et criminel sexuel Jeffrey Epstein a suscité une onde de choc à travers le monde, avec de très célèbres personnalités apparaissant dans ces documents.

La mention d'un nom dans les correspondances du criminel sexuel ne présuppose aucun acte répréhensible. En France, l'ancien ministre socialiste, Jack Lang, a dû démissionner de ses fonctions de président de l'Institut du monde arabe, après l'ouverture d'une enquête sur ses liens avec Jeffrey Epstein.