Franck Ribéry veut porter plainte et dément de «fausses informations» après avoir vu son non cité dans les fichiers Epstein. L'ancien joueur de l'équipe de France est outré de voir son nom associé à cette sordide histoire.

AFP Agence France-Presse

Franck Ribéry, ex-gloire du foot qui fit notamment les beaux jours du Bayern Munich et de l'équipe de France, est cité dans un document anonymisé et partiellement caviardé daté de 2019 dans les fichiers du criminel sexuel américain Jeffrey Epstein publiés par le ministère américain de la Justice.

L'avocat de l'ancienne star du ballon rond, Carlo Alberto Brusa, dénonce dans un communiqué de «fausses informations», reprises sur les réseaux sociaux, «faisant croire» que son client «serait mêlé à l'affaire Epstein» et annonce qu'il va porter plainte.

Dans ce document de 38 pages, présenté comme une lettre transmise à la justice américaine qui cite de nombreux noms, il est notamment écrit que l'appartenance de Ribéry «au monde de la prostitution n'est plus à prouver». L'attaquant avait été entendu en 2010 à Paris comme témoin dans une affaire de proxénétisme aggravé.

Selon ce volet des fichiers Epstein, celui qui a terminé sa carrière de joueur en 2022 aurait «tenté de frapper» une femme alors qu'elle se trouvait «dans son jardin» et dont il aurait «obtenu l'adresse».

Une «lettre totalement farfelue, fruit d'un règlement de comptes entre des personnes dont il est totalement étranger», riposte son avocat.



