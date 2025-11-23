La police sud-africaine enquête sur la fille de l'ex-président Jacob Zuma, accusée par sa sœur de recruter des jeunes pour combattre en Ukraine aux côtés de la Russie. L'affaire concerne 17 Sud-Africains piégés dans le Donbass.

La fille de l'ex-président Zuma accusée d'avoir recruté pour l'armée russe

Ces accusations contre Duduzile Zuma-Sambudla, élue députée du parti de son père, le MK, ont été portées par sa soeur. Photo: keystone-sda.ch

La police sud-africaine a annoncé dimanche enquêter sur une des filles de l'ex-président Jacob Zuma, accusée par sa propre soeur d'être impliquée dans le recrutement de jeunes hommes pour aller combattre en Ukraine aux côtés de l'armée russe. Ces accusations contre Duduzile Zuma-Sambudla, élue députée du parti de son père, le MK, ont été portées par sa soeur dans une déclaration sous serment demandant une enquête officielle, ajoute la police dans son communiqué.

Duduzile Zuma-Sambudla et deux autres personnes y sont accusées d'être impliquées dans le recrutement de 17 Sud-Africains, dont la présidence a récemment fait état, expliquant avoir reçu des appels de détresse de ces hommes coincés dans la région ukrainienne du Donbass.

«Sans leur consentement»

«Les hommes ont été attirés en Russie sous de faux prétextes et remis à un groupe de mercenaires russes pour combattre dans la guerre ukrainienne sans le savoir et sans leur consentement», détaille la police.

Des mercenaires, dont certains originaires de plusieurs pays d'Afrique, participent dans les deux camps à la guerre qui a commencé avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. La loi sud-africaine interdit aux citoyens du pays de rejoindre des armées étrangères, sauf avec une autorisation du gouvernement.