DE
FR

Un homme condamné
En Espagne, faire un baise-main de force est une agression sexuelle

Le Tribunal suprême espagnol juge qu'un baise-main non consenti constitue une agression sexuelle. Il confirme la condamnation d'un homme pour des attouchements sur une femme à un arrêt de bus.
Publié: 05:42 heures
1/4
Le Tribunal suprême espagnol juge qu'un baise-main non consenti est une agression sexuelle. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Faire un baise-main à une personne sans son consentement relève de l'agression sexuelle et non du simple harcèlement de rue, a tranché le Tribunal suprême espagnol dans une décision consultée lundi par l'AFP. La décision de la plus haute juridiction espagnole a confirmé la condamnation d'un homme pour agression sexuelle après des attouchements non consentis sur une femme à un arrêt de bus.

La défense de l'accusé souhaitait requalifier les faits en simple «harcèlement de rue», mais les magistrats ont estimé que tout contact physique à connotation sexuelle outrepassait cette catégorie et qu'il devrait bien s'acquitter de l'amende de 1620 euros prévue dans sa première condamnation.

Pour eux, il ne s'agissait pas d'un «simple geste consistant à lui prendre la main (...) le requérant a agi avec l'intention de porter atteinte à son intégrité sexuelle: il lui a pris la main en la lui embrassant, tout en lui demandant par des gestes de l'accompagner en lui offrant de l'argent, et ce à deux reprises».

A lire aussi
Cette Romande dénonce des gestes déplacés de Patrick Bruel
Julie Ordon était ado
Cette Romande dénonce des gestes déplacés de Patrick Bruel
Andrew Tate à nouveau visé par une enquête pour viol
Faute grave d'un ex-enquêteur
Andrew Tate à nouveau visé par une enquête pour viol

«Il y a donc eu un acte d'agression sexuelle dans la mesure où l'action décrit un contact de nature et à tonalité sexuelles que la victime n'avait aucune obligation de supporter, avec un contenu clairement sexuel et une atteinte à la victime en la réduisant à un objet», poursuit le jugement.

Affaire du «baiser forcé»

Le Tribunal considère que le fait de prendre la main d'une femme et de l'embrasser sans son consentement, dans un contexte où l'auteur exprime une intention sexuelle (comme proposer de l'argent pour l'accompagner), est une imposition de la volonté de l'auteur sur la liberté sexuelle de la victime.

L'Espagne, à l'avant-garde dans la lutte contre la violence sexiste, a fait voter en 2004 une loi pionnière en Europe contre les violences faites aux femmes. En 2025, l'affaire dite «du baiser forcé» avait vu l'ex-homme fort du football national, le président de la Fédération espagnole de football Luis Rubiales, condamné pour agression sexuelle pour un baiser imposé à la joueuse Jenni Hermoso lors de la victoire de l'Espagne en finale du Mondial féminin à Sydney en août 2023.

Le scandale de ce baiser par surprise sur la bouche de l'attaquante avait eu une répercussion mondiale, et Luis Rubiales, contraint à la démission, avait été condamné à une amende de 10'800 euros.

Découvrez nos contenus sponsorisés
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus