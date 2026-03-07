Une personne décédée à Dubaï

Un conducteur a été tué à Dubaï, deuxième ville des Emirats arabes unis, par la chute de débris d'un projectile intercepté, ont annoncé les autorités de l'émirat du Golfe.

«Les autorités confirment que des débris provenant d'une interception aérienne sont tombés sur un véhicule dans la région d'Al-Barsha, provoquant la mort d'un conducteur asiatique», ont déclaré les autorités du pays, qui compte de nombreux travailleurs asiatiques.

Les bâtiments situés autour du quartier résidentiel huppé de Dubai Marina ont été évacués. Plus tôt, des débris provenant de projectiles interceptés avaient endommagé la façade d'un gratte-ciel dans la ville émiratie.