Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1230 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 258 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Quelque 5000 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient, alors que de nombreux pays ont entamé les évacuations de leurs ressortissants.
Une personne décédée à Dubaï
Un conducteur a été tué à Dubaï, deuxième ville des Emirats arabes unis, par la chute de débris d'un projectile intercepté, ont annoncé les autorités de l'émirat du Golfe.
«Les autorités confirment que des débris provenant d'une interception aérienne sont tombés sur un véhicule dans la région d'Al-Barsha, provoquant la mort d'un conducteur asiatique», ont déclaré les autorités du pays, qui compte de nombreux travailleurs asiatiques.
Les bâtiments situés autour du quartier résidentiel huppé de Dubai Marina ont été évacués. Plus tôt, des débris provenant de projectiles interceptés avaient endommagé la façade d'un gratte-ciel dans la ville émiratie.
des frappes israélo-américaines visent un dépôt de pétrole à Téhéran
Des frappes américaines et israéliennes ont visé samedi un dépôt de pétrole dans le sud de Téhéran, ont indiqué les médias d'État, la première attaque rapportée contre des infrastructures pétrolières iraniennes depuis le début de la guerre.
«Un dépôt de pétrole dans le sud de Téhéran a été pris pour cible par les Etats-Unis et le régime sioniste», a déclaré l'agence de presse officielle IRNA.
Le dépôt se trouvait dans la zone proche de la principale raffinerie de Téhéran, mais l'agence de presse ILNA a rapporté que les installations de la raffinerie «n'ont pas été endommagées lors des attaques».
Source: AFP
Israël continuera de frapper l'Iran avec «toute» sa «force» pour «éradiquer le régime»
Israël continuera de frapper l'Iran avec «toute» sa «force» pour y «éradiquer le régime» suivant un «plan méthodique», a déclaré samedi soir le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.
«Nous continuerons avec toute notre force», a déclaré Netanyahu dans une courte allocution diffusée à la télévision, faisant le bilan de l'opération lancée le 28 février avec son allié américain contre la République islamique. «Nous avons un plan méthodique pour éradiquer le régime iranien et atteindre de nombreux autres objectifs», a-t-il ajouté.
«Grâce à nos pilotes audacieux et les pilotes américains, nous avons obtenu le contrôle quasi total de l'espace aérien au dessus de Téhéran», a-t-il aussi affirmé.
Source: AFP
Multiples explosions entendues depuis Jérusalem
Des explosions ont été entendues samedi soir depuis Jérusalem après des sirènes d'alerte antiaériennes dans le centre du pays ainsi qu'en Cisjordanie occupée, ont constaté des journalistes de l'AFP, l'armée faisait état de missiles iraniens lancés sur Israël.
Au moins une dizaine d'explosions ont été entendues dans le lointain depuis Jérusalem. «A ce stade, aucun blessé n'a été signalé», a indiqué peu après le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge.
Source: AFP
De puissantes explosions entendues à Téhéran
Une série de puissantes explosions a secoué la capitale iranienne, Téhéran, tard dans la soirée de samedi, a indiqué un journaliste de l'AFP. Les médias iraniens ont fait état de ces explosions, tandis que la défense aérienne était engagée au-dessus de la capitale.
Source: AFP
Des explosions entendues à Bagdad
Des explosions ont été entendues samedi soir dans la capitale irakienne Bagdad, ont rapporté des journalistes de l'AFP.
La cause de ces fortes détonations restait inconnue. Plusieurs drones ont été interceptés près de l'aéroport de Bagdad, qui abrite une base militaire et une installation diplomatique américaine, depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.
Source: AFP
Une réunion pour désigner un nouveau guide suprême attendue d'ici 24 heures
L'Assemblée des Experts, organe iranien chargé d'élire le prochain guide suprême pour succéder à l'ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour des frappes israélo-américaines, doit se réunir «dans les prochaines 24 heures», a rapporté samedi l'agence de presse Fars.
«Avec l'aide de Dieu, cette session aura lieu dans les prochaines 24 heures», a déclaré Hossein Mozafari, membre de l'Assemblée des Experts, cité par Fars. «Il a appelé la population à "s'abstenir de toute spéculation et propagation de rumeurs à ce sujet». L'Iran a officiellement lancé dimanche un processus de transition pour désigner «dès que possible» un successeur à Ali Khamenei, qui dirigeait le pays depuis 1989. Il doit être élu par l'Assemblée des Experts, composée de 88 membres.
Israël a d'ores et déjà annoncé que le nouveau guide suprême serait «une cible» et a frappé des bâtiments de l'Assemblée des Experts à Téhéran lundi et à Qom, ville sainte au sud de la capitale iranienne, mardi, selon des médias locaux.
En attendant la désignation d'un nouveau dirigeant, le président Massoud Pezeshkian, le chef du pouvoir judiciaire Gholamhossein Mohseni Ejeï, et un dignitaire religieux membre de l'Assemblée des Experts et du Conseil des Gardiens de la Constitution, Alireza Arafi, assurent l'intérim du pouvoir
Washington qualifie l'attaque de drones iraniens contre l'Azerbaïdjan d'«escalade inutile»
Washington a «fermement condamné» et qualifié samedi d'«escalade inutile» l'attaque de drones menée par l'Iran deux jours plus tôt contre l'Azerbaïdjan, allié d'Israël.
«Les Etats-Unis condamnent fermement l'attaque non provoquée de drones par le régime iranien contre la République d'Azerbaïdjan», écrit le porte-parole de la diplomatie américaine Tommy Pigott dans un communiqué. «Ces frappes sont une violation flagrante de la souveraineté de l'Azerbaïdjan et une escalade inutile de l'agression iranienne.»
Selon les autorités azerbaïdjanaises, l'un des drones lancé par Téhéran a touché un aéroport, un autre a explosé près d'une école, et un troisième a été abattu par la défense antiaérienne. Quatre personnes ont été blessées.
Source: AFP
L'Iran affirme avoir frappé une base américaine à Bahreïn en réponse à une frappe sur une usine de désalinisation
L'Iran a affirmé samedi avoir frappé à Bahreïn la base américaine de Juffair, qui avait été utilisée plus tôt pour lancer une frappe ayant visé une usine de désalinisation iranienne.
«En réponse à l'agression des terroristes américains de la base de Juffair contre l'usine de désalinisation de Qeshm, la base américaine a été immédiatement frappée par des missiles de précision (...) des Gardiens de la Révolution», ont déclaré ceux-ci dans un communiqué.
Source: AFP
Plus de 450'000 déplacés recensés au Liban après les frappes israéliennes
Plus de 450'000 personnes ont été déplacées par les frappes israéliennes sur le Liban, ont indiqué samedi les autorités libanaises, alors que le pays est soumis à d'intenses bombardements depuis lundi, en riposte à des attaques du Hezbollah pro-iranien.
«Le nombre total de personnes déplacées enregistrées a atteint 454'000, dont plus de 110'000 hébergés dans des centres d'accueil, a déclaré la ministre des Affaires sociales Haneen Sayed lors d'une conférence de presse.
Source: AFP
Ryad affirme qu'un missile visant une base militaire est tombé «dans une zone inhabitée»
Un missile visant une base saoudienne qui abrite des militaires américains est tombé dans «une zone inhabitée», ont affirmé samedi les autorités d'Arabie saoudite, au huitième jour de la guerre au Moyen-Orient.
«Un missile balistique est tombé dans une zone inhabitée après avoir été lancé en direction de la base aérienne du Prince Sultan», a indiqué le ministère de la Défense sur X.
Source: AFP