Trump déclare que «l'Iran va être très durement frappé aujourd'hui»

Le président Donald Trump a annoncé samedi que les Etats-Unis allaiten frapper l'Iran «très durement» et a menacé d'étendre les frappes à «des zones et des groupes de personnes qui n'avaient encore jamais été considérés comme des cibles».

«Aujourd'hui, l'Iran sera frappé très durement!», a déclaré Donald Trump sur son réseau social Truth Social. «Sont désormais sérieusement envisagés pour une destruction totale et une mort certaine, en raison du mauvais comportement de l'Iran, des zones et des groupes de personnes qui n'avaient encore jamais été considérés comme des cibles», a-t-il ajouté.

Source: AFP