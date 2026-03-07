Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1230 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 258 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Quelque 5000 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient, alors que de nombreux pays ont entamé les évacuations de leurs ressortissants.
Trump déclare que «l'Iran va être très durement frappé aujourd'hui»
Le président Donald Trump a annoncé samedi que les Etats-Unis allaiten frapper l'Iran «très durement» et a menacé d'étendre les frappes à «des zones et des groupes de personnes qui n'avaient encore jamais été considérés comme des cibles».
«Aujourd'hui, l'Iran sera frappé très durement!», a déclaré Donald Trump sur son réseau social Truth Social. «Sont désormais sérieusement envisagés pour une destruction totale et une mort certaine, en raison du mauvais comportement de l'Iran, des zones et des groupes de personnes qui n'avaient encore jamais été considérés comme des cibles», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'Iran accuse les Etats-Unis d'avoir attaqué un site de désalinisation sur une île du Golfe
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a accusé samedi les États-Unis d'avoir attaqué une usine de désalinisation sur une île du Golfe, lui imputant d'avoir créé ainsi un «précédent».
«Les Etats-Unis ont commis un crime flagrant et désespéré en attaquant» ce site «sur l'île de Qeshm», dans le Golfe, a déclaré sur X Araghchi, selon lequel «l'approvisionnement en eau de 30 villages a été affecté».
«Attaquer les infrastructures de l'Iran est une démarche dangereuse aux conséquences graves. Ce sont les Etats-Unis qui ont créé ce précédent, pas l'Iran», a-t-il ajouté.
Le Liban dit que les frappes israéliennes ont fait près de 300 morts depuis lundi
Le ministère libanais de la Santé a indiqué samedi que les frappes israéliennes avaient fait près de 300 morts au Liban depuis que le pays a été entraîné lundi dans la guerre au Moyen-Orient.
«Le bilan de l'agression israélienne, depuis lundi à l'aube...s'est élevé à 294 martyrs et 1023 blessés», selon un communiqué du ministère.
Source: AFP
La Turquie envisage d'envoyer des F-16 à Chypre-nord
La Turquie envisage d'envoyer des avions de chasse F-16 à Chypre-nord pour «assurer la sécurité» de cette partie de l'île reconnue seulement par Ankara, a affirmé samedi une source du ministère turc de la Défense.
«Au vu des récents développements, des plans progressifs sont élaborés pour garantir la sécurité de la RTCN (ndlr: République turque de Chypre du Nord). Le déploiement d'avions F-16 sur l'île figure parmi les options envisagées», a précisé cette source.
Source: AFP
L'Iran affirme avoir ciblé un pétrolier battant pavillon des Iles Marshall dans le Golfe
Les Gardiens de la révolution iraniens ont affirmé samedi avoir pris pour cible samedi dans le Golfe un pétrolier battant pavillon des Iles Marshall.
«Un pétrolier portant le nom commercial 'Louise P' et battant pavillon des Iles Marshall, liées à l'Amérique terroriste, a été touché par un drone au milieu du Golfe», ont déclaré les Gardiens de la Révolution sur leur site internet.
Source: AFP
Nouveau bilan de 41 morts au Liban après les frappes de Tsahal
Le bilan de l'opération commando israélienne menée dans la nuit sur l'est du Liban a grimpé à 41 morts et 40 blessés, a annoncé le ministère de la Santé libanais dans un communiqué samedi.
«Les raids menés par l'ennemi israélien contre la ville de Nabi Chit et les villes environnantes du district de Baalbek ont fait un total de 41 morts et 40 blessés», a-t-il déclaré. Un bilan précédent faisait état de 16 morts.
Six personnes dont quatre enfants ont en outre été tuées samedi dans une frappe israélienne sur l'est du Liban, distincte de l'opération commando menée dans la nuit dans cette région, a déclaré le ministère de la Santé libanais dans un communiqué.
«Un raid israélien mené à l'aube sur la localité de Chmestar, dans le district de Baalbek, a coûté la vie à six personnes, dont quatre enfants et une femme», a-t-il dit. Chmestar est située à 13 km de Nabi Chit.
Source: AFP
Des dizaines de morts dans des bombardements au Liban
Six personnes dont quatre enfants ont été tuées samedi dans une frappe israélienne sur l'est du Liban, distincte de l'opération commando menée dans la nuit dans cette région, a déclaré le ministère de la Santé libanais dans un communiqué.
«Un raid israélien mené à l'aube sur la localité de Chmestar, dans le district de Baalbek, a coûté la vie à six personnes, dont quatre enfants et une femme», a-t-il dit. Chmestar est située à 13 km de Nabi Chit, principale cible de l'opération héliportée menée par Israël, qui a fait 41 morts et 40 blessés.
Selon l'Agence nationale d'information libanaise (ANI), une famille entière – les deux parents et leurs quatre enfants – qui avait fui les bombardements de Baalbek, a péri dans cette frappe.
Source: AFP
La Jordanie accuse l'Iran d'avoir visé ses installations stratégiques
La Jordanie a accusé samedi l'Iran d'avoir directement visé des installations stratégiques dans le royaume, en tirant 119 missiles et drones dans la semaine qui a suivi les frappes américano-israéliennes ayant déclenché une guerre régionale.
Le porte-parole de l'armée jordanienne, le général de brigade Mustafa Hayari, a déclaré lors d'une conférence de presse que 108 des projectiles avaient été interceptés. «Ces missiles et drones visaient des installations vitales à l'intérieur de la Jordanie et ne faisaient pas que traverser simplement notre territoire», a-t-il indiqué.
Source: AFP
Des dizaines de drones et de missiles interceptés par les Emirats
Les Emirats arabes unis ont intercepté samedi 15 missiles et 119 drones, ont indiqué les autorités, alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans sa deuxième semaine.
«Les systèmes de défense aérienne des Emirats arabes unis ont détecté aujourd'hui, samedi, 16 missiles balistiques, dont 15 ont été interceptés et détruits, tandis qu'un missile balistique est tombé dans la mer», a indiqué le ministère émirati de la Défense dans un communiqué publié sur X. «Les systèmes de défense aérienne ont également détecté 121 drones, dont 119 ont été interceptés, tandis que deux sont tombés sur le territoire», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Israël met en garde le Liban
Israël a sommé de nouveau samedi le Liban de «désarmer» le mouvement pro-iranien Hezbollah, sous peine de «mesures plus sévères», selon le ministre israélien de la Défense Israël Katz.
S'exprimant à la télévision et s'adressant au président libanais Joseph Aoun, le ministre Katz a lancé: «Vous vous êtes engagé à respecter l'accord et à désarmer le Hezbollah, mais cela n'est pas le cas».
Source: AFP
L'ONU appelle à des pourparlers entre le Liban et Israël
La coordinatrice spéciale de l'ONU au Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, a appelé samedi à des pourparlers entre le Liban et Israël pour mettre fin aux affrontements opposant l'armée israélienne au mouvement pro-iranien Hezbollah depuis lundi.
«Des pourparlers entre le Liban et Israël peuvent être l'élément décisif qui permettra aux générations futures d'éviter de revivre sans cesse le même cauchemar», a-t-elle déclaré dans un communiqué. «Si la situation est déjà grave, elle est vouée à s'aggraver encore. Trop de personnes risquent de souffrir. Les hostilités doivent cesser», a-t-elle ajouté.
Source: AFP