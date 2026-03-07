Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1230 personnes en Iran selon l'agence officielle, de 258 au Liban, de 10 en Israël et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Quelque 5000 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient, alors que de nombreux pays ont entamé les évacuations de leurs ressortissants.
Des explosions entendues au Qatar
Des explosions ont été entendues samedi à Doha, ont rapporté des journalistes de l'AFP sur place, alors que Téhéran poursuit ses attaques contre ses voisins du Golfe en représailles à l'offensive israélo-américaine.
Les journalistes de l'AFP ont entendu plusieurs explosions dans la capitale du Qatar, où les sirènes d'alerte se sont déclenchées en centre-ville.
Les Emirats font état de nouvelles attaques «de drones et de missiles provenant d'Iran»
Les Emirats arabes unis ont annoncé samedi faire face à une nouvelle salve de drones et de missiles «provenant d'Iran», alors que Téhéran poursuit ses attaques contre ses voisins du Golfe en représailles à l'offensive israélo-américaine.
«Les défenses aériennes des Émirats arabes unis réagissent actuellement aux menaces de missiles et de drones provenant d'Iran», a dit le ministère de la Défense dans un communiqué sur X, en ajoutant que les bruits entendus en différents endroits «étaient le résultat de l'interception de missiles et de drones».
l'armée israélienne appelle les derniers habitants restés dans la banlieue sud de Beyrouth à évacuer
L'armée israélienne a appelé samedi soir les derniers habitants restés dans la banlieue sud de Beyrouth, la capitale du Liban, à évacuer «immédiatement» la zone, en prévision de nouvelles frappes contre le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah.
«Alerte urgente aux habitants de la banlieue sud de Beyrouth, en particulier à ceux qui n'ont pas encore évacué la zone. Nous le répétons: sauvez votre vie et évacuez vos maisons immédiatement», a déclaré un porte-parole en langue arabe de l'armée, le colonel Avichay Adraee, dans un communiqué.
«Les activités terroristes menées par le Hezbollah dans la banlieue obligent l'armée de défense à agir avec force», justifie ce porte-parole, dont le communiqué publié sur Telegram est illustré d'une carte de la zone concernée.
L'Iran dit disposer de preuves que certains pays voisins sont au service de «l'ennemi»
Le chef du pouvoir judiciaire iranien, Gholamhossein Mohseni Ejeï, a affirmé samedi que l'Iran détenait des «preuves» que certains pays de la région se sont «mis à la disposition de l'ennemi» en lui laissant utiliser leurs territoires pour des attaques contre le pays.
«Pour l'instant, les preuves dont disposent les forces armées iraniennes montrent que la géographie de certains pays de la région est, ouvertement et secrètement, mise à la disposition de l'ennemi, et que, depuis ces points, des agressions sont menées contre notre pays», a affirmé ce responsable, membre du triumvirat assurant la transition du pouvoir iranien après la mort du guide suprême, Ali Khamenei.
Les Etats-Unis ont commencé à utiliser des bases militaires britanniques contre l'Iran
Les forces armées américaines ont commencé à utiliser des bases britanniques pour mener des «opérations défensives» dans le conflit au Moyen-Orient, a annoncé samedi le ministère britannique de la Défense.
«Les Etats-Unis ont commencé à utiliser des bases britanniques pour des opérations défensives spécifiques afin d'empêcher l'Iran de tirer des missiles dans la région, ce qui met en danger des vies britanniques», a indiqué le ministère sur X. Des bombardiers B-1 de l'US Air Force ont notamment atterri sur la base RAF de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, a constaté samedi l'AFP.
Fortes explosions entendues à Manama, à Bahreïn
De fortes explosions ont été entendues samedi à Manama, la capitale de Bahreïn, ont rapporté deux journalistes de l'AFP, alors que l'Iran poursuit ses attaques de représailles dans les pays du Golfe. L'un des journalistes a dit avoir entendu au moins cinq détonations dans la ville.
L'Iran accuse les Etats-Unis d'avoir attaqué un site de désalinisation sur une île du Golfe
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a accusé samedi les États-Unis d'avoir attaqué une usine de désalinisation sur une île du Golfe, lui imputant d'avoir créé ainsi un «précédent».
«Les Etats-Unis ont commis un crime flagrant et désespéré en attaquant» ce site «sur l'île de Qeshm», dans le Golfe, a déclaré sur X Araghchi, selon lequel «l'approvisionnement en eau de 30 villages a été affecté».
«Attaquer les infrastructures de l'Iran est une démarche dangereuse aux conséquences graves. Ce sont les Etats-Unis qui ont créé ce précédent, pas l'Iran», a-t-il ajouté.
Le Liban dit que les frappes israéliennes ont fait près de 300 morts depuis lundi
Le ministère libanais de la Santé a indiqué samedi que les frappes israéliennes avaient fait près de 300 morts au Liban depuis que le pays a été entraîné lundi dans la guerre au Moyen-Orient.
«Le bilan de l'agression israélienne, depuis lundi à l'aube...s'est élevé à 294 martyrs et 1023 blessés», selon un communiqué du ministère.
La Turquie envisage d'envoyer des F-16 à Chypre-nord
La Turquie envisage d'envoyer des avions de chasse F-16 à Chypre-nord pour «assurer la sécurité» de cette partie de l'île reconnue seulement par Ankara, a affirmé samedi une source du ministère turc de la Défense.
«Au vu des récents développements, des plans progressifs sont élaborés pour garantir la sécurité de la RTCN (ndlr: République turque de Chypre du Nord). Le déploiement d'avions F-16 sur l'île figure parmi les options envisagées», a précisé cette source.
L'Iran affirme avoir ciblé un pétrolier battant pavillon des Iles Marshall dans le Golfe
Les Gardiens de la révolution iraniens ont affirmé samedi avoir pris pour cible samedi dans le Golfe un pétrolier battant pavillon des Iles Marshall.
«Un pétrolier portant le nom commercial 'Louise P' et battant pavillon des Iles Marshall, liées à l'Amérique terroriste, a été touché par un drone au milieu du Golfe», ont déclaré les Gardiens de la Révolution sur leur site internet.
Nouveau bilan de 41 morts au Liban après les frappes de Tsahal
Le bilan de l'opération commando israélienne menée dans la nuit sur l'est du Liban a grimpé à 41 morts et 40 blessés, a annoncé le ministère de la Santé libanais dans un communiqué samedi.
«Les raids menés par l'ennemi israélien contre la ville de Nabi Chit et les villes environnantes du district de Baalbek ont fait un total de 41 morts et 40 blessés», a-t-il déclaré. Un bilan précédent faisait état de 16 morts.
Six personnes dont quatre enfants ont en outre été tuées samedi dans une frappe israélienne sur l'est du Liban, distincte de l'opération commando menée dans la nuit dans cette région, a déclaré le ministère de la Santé libanais dans un communiqué.
«Un raid israélien mené à l'aube sur la localité de Chmestar, dans le district de Baalbek, a coûté la vie à six personnes, dont quatre enfants et une femme», a-t-il dit. Chmestar est située à 13 km de Nabi Chit.
Des dizaines de morts dans des bombardements au Liban
Six personnes dont quatre enfants ont été tuées samedi dans une frappe israélienne sur l'est du Liban, distincte de l'opération commando menée dans la nuit dans cette région, a déclaré le ministère de la Santé libanais dans un communiqué.
«Un raid israélien mené à l'aube sur la localité de Chmestar, dans le district de Baalbek, a coûté la vie à six personnes, dont quatre enfants et une femme», a-t-il dit. Chmestar est située à 13 km de Nabi Chit, principale cible de l'opération héliportée menée par Israël, qui a fait 41 morts et 40 blessés.
Selon l'Agence nationale d'information libanaise (ANI), une famille entière – les deux parents et leurs quatre enfants – qui avait fui les bombardements de Baalbek, a péri dans cette frappe.
