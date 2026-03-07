Des explosions entendues au Qatar

Des explosions ont été entendues samedi à Doha, ont rapporté des journalistes de l'AFP sur place, alors que Téhéran poursuit ses attaques contre ses voisins du Golfe en représailles à l'offensive israélo-américaine.

Les journalistes de l'AFP ont entendu plusieurs explosions dans la capitale du Qatar, où les sirènes d'alerte se sont déclenchées en centre-ville.

Source: AFP