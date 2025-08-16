Travis Kelce, l'athlète qui ramène Taylor Swift sur Terre

Le tight end des Chiefs de Kansas City est en couple avec la pop star depuis 2023. Au fil de leurs apparitions et prises de parole, ils s’évertuent à renvoyer l’image d’un couple normal, loin de la popularité stratosphérique de la chanteuse.

1/4 Le couple est au cœur de la communication de Taylor Swift. Photo: Getty Images

Margaux Baralon Journaliste Blick

«Vous vous souvenez, quand on a dit que le podcast ne reviendrait pas avant le 27 août? Et bien on a menti!» C’est avec ces mots que Jason et Travis Kelce ont commencé le dernier épisode de «New Heights», diffusé mercredi 13 août. Les deux frères ne sont pas podcasteurs au départ mais footballeurs américains.

Ce qui ne les a pas empêchés d’accumuler près de trois millions d’abonnés sur YouTube et plus de trois millions sur Instagram. S’ils ont un peu avancé leur rentrée, c’est pour une bonne raison: «On ne pouvait pas refuser… notre invitée est l’artiste la plus récompensée de l’histoire des American Music Awards», braille Jason tandis que Taylor Swift fait son apparition.

Au cœur de sa communication

La chanteuse n’est pas seulement invitée de «New Heights». Voilà deux ans qu’elle partage aussi la vie de son coanimateur, Travis Kelce. Et pour sa première fois derrière ce genre de micro, elle a une grande annonce à faire: la sortie de son prochain album, «The Life of a Showgirl», dont la sortie est fixée au 3 octobre.

Preuve que son couple est désormais au cœur de sa communication. Depuis que les deux tourtereaux ont officialisé leur relation, en novembre 2023, Travis Kelce et Taylor Swift font rêver l’Amérique et au-delà. Toujours aux avant-postes pour assister aux matches de l’un et aux concerts de l’autre, ils semblent inséparables. Et pour la chanteuse à la popularité délirante, la mise en scène d’un couple qui brille par sa normalité est une occasion de se replacer à hauteur de son public.

Un bracelet pour une rencontre

Au départ pourtant, rien n’est gagné pour Travis Kelce. Le 8 juillet 2023, il assiste à un concert de la chanteuse qui marche alors sur ses terres. Elle se produit au Arrowhead Stadium, le stade de Kansas City qui accueille les Chiefs, l’équipe locale de NFL, la ligue nationale de football américain.

Taylor Swift et Travis Kelce sont en couple depuis deux ans. Photo: AFP

Muni d’un bracelet de l’amitié, comme c’est d’usage chez les swifties, les fans de Taylor Swift, le sportif espère bien le remettre à la pop star, non sans avoir inscrit son numéro de téléphone dessus. «Il s'est dit que, comme il connaissait la personne qui s'occupe de l'ascenseur, il pourrait lui parler de descendre dans ma loge», raconte Taylor Swift dans le podcast. «C'était comme ça en 1973. Il s'est vraiment dit : 'Je connais quelqu'un, je vais me débrouiller'.» Évidemment, la manœuvre échoue lamentablement.

Éploré, le fan se plaint alors dans un épisode de «New Heights». C’est en l’écoutant que l’équipe de Taylor Swift arrangera une entrevue. «Je dois beaucoup à ce podcast», plaisante la chanteuse dans l’épisode du 13 août. «Il m’a permis d’avoir un petit ami, à partir du moment où Travis à décider de l’utiliser comme une application de rencontre il y a de ça deux ans.» D’autant que le footballeur n’a alors jamais actionné les leviers plus classiques pour parler à sa belle. « Est-ce qu'il a contacté mon équipe pour être dans les tentes VIP, ou est-ce qu'on savait qu'il était dans le bâtiment ? Non.»

Un fanboy un peu bête?

Depuis, Travis Kelce ne cesse de garder cette image du fan n°1 de sa petite amie. Il en joue et l’assume. «Cela me va bien d’être le +1», dit-il dans une récente interview au magazine «GQ». Au départ pourtant, cette image de la groupie lui colle un peu trop à la peau. Lorsqu’ils se mettent ensemble, Taylor Swift sort d’une relation de six ans avec l’acteur britannique Joe Alwyn. Son album «The tortured Poet departments», dévoilé en avril 2024, évoque d’ailleurs ouvertement un amour déçu.

Pour beaucoup de fans, très actifs sur des blogs et des forums de discussion, la présence continuelle de Travis Kelce à de nombreux shows de sa compagne prouverait en réalité que cette dernière tente d’envoyer un message subliminal à son ex. Des centaines de discussions sur Reddit développent des analyses autour du fait que «Travis Kelce ne sert qu’à le rendre jaloux». Lorsque Taylor Swift fait monter le nouvel élu de son cœur sur la scène du stade de Wembley, en juin, les théories vont bon train. Ne serait-ce pas le coup de com’ d’une femme sensible, désireuse de prouver son bonheur?

Star d’un autre genre

À y regarder de plus près pourtant, cette relation n’est pas si déséquilibrée. Bien sûr, Taylor Swift est l’artiste la plus populaire du moment et pèse 1,6 milliard de dollars. Mais Travis Kelce n’est pas un inconnu outre-Atlantique – et il est lui-même multimillionnaire. Le natif de l’Ohio a disputé cinq finales de Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City, pour un total de trois victoires.

Surtout, il est considéré comme l’un des meilleurs tight end actuels, un poste qui nécessite à la fois vitesse et précision. «Ce mec bouge à une vitesse que je n’ai jamais vue à ce poste, que ce soit en termes de course ou de rattrapage de ballon», salue le commentateur sportif Skip Bayless sur la chaîne Fox Sport. «Et ses mains ne sont pas bonnes, elles sont vraiment bonnes.»

« Lorsque je suis avec elle, j’ai l’impression que nous sommes simplement des gens normaux Travis Kelce »

Que de chemin parcouru depuis 2013 et une draft qui ne se passe pas très bien. Lors de cette cérémonie annuelle durant laquelle les clubs de NFL choisissent des joueurs universitaires pour rejoindre leurs effectifs, son nom ne sera que le 63e appelé. Pire encore, les Browns de Cleveland, l’équipe de la ville dans laquelle il a grandi et qu’il supporte avec passion, ne veulent pas de lui. Leur décision est-elle motivée par la suspension du footballeur de son équipe universitaire de Cincinnati, trois ans plus tôt, pour consommation de marijuana?

Toujours est-il que le jeune homme de 23 ans ne le sait pas encore mais c’est probablement la meilleure chose qui puisse lui arriver. Chez les Chiefs, il trouve une complémentarité naturelle incroyable avec le quaterback, Patrick Mahomes. Et révèle, après une première saison marquée par une blessure au genou et un temps de jeu réduit, tout son talent.

Qui se ressemble s’assemble

Cette pratique sportive est d’ailleurs aussi ce qui le rapproche, de son propre aveu, de «Tay». «S’aventurer sur une scène [...], l’emmener à Singapour où il fait une chaleur écrasante, et tout d’un coup sentir les émanations du soleil et devoir faire un show de trois heures avec beaucoup d’énergie, en donnant tout sur chaque chanson… on peut considérer que c’est plus fatigant que ce que je fais le dimanche», estime Travis Kelce dans «GQ». «Et elle fait ça trois, quatre, cinq jours d’affilée.»

S’ils n’ont pas la même passion au départ, les deux se retrouvent aussi sur le cœur de leur métier: satisfaire des stades en délire. «Je n’avais jamais été avec quelqu’un qui se retrouve aussi dans mes baskets, qui comprend l’attention que l’on reçoit, les hauts et les bas qu’on traverse quand on se produit devant des millions de personnes. Je m’identifiais beaucoup en la voyant épuisée après ses concerts.»

Le couple normal

Chacun ne cesse d’ailleurs d’assister aux performances de l’autre. Car si Travis Kelce a gagné une étiquette de fan, c’est aussi sa compagne qui s’est mise au football américain en le rencontrant. La voilà qui fait un aller-retour depuis Tokyo pour assister au Super Bowl en 2024 ou qui affronte, pour l’édition de cette année, les huées d’une grande partie du stade, elle qui soutient les Chiefs et son compagnon face aux Eagles de Philadelphie, ville proche de là où elle a grandi. «Je suis tombée amoureuse de ce sport, je suis obsédée», admet-elle d’ailleurs dans le podcast «New Heights». La NFL lui doit aussi beaucoup: depuis l’officialisation du couple, les audiences atteignent des sommets, avec un record absolu à 124 millions de téléspectateurs en 2024 dont, et c’est inédit, près de 40% de femmes.

Mais au-delà de ce regain d’intérêt, la relation de la star de la pop avec le dieu du stade semble aussi façonner une nouvelle image de la première. Si sa popularité est telle qu’elle ne semble plus faire partie du commun des mortels, la voir en groupie au bord des pelouses, triste lorsque les Chiefs perdent – comme ce fut le cas de leur dernier Super Bowl – et ravie lorsqu’ils l’emportent, la ramène un peu à hauteur d’hommes. Exalter la banalité de leur couple semble d’ailleurs être devenu le crédo des deux amoureux.

«Lorsque je suis avec elle, j’ai l’impression que nous sommes simplement des gens normaux», confie Travis Kelce à «GQ». «Quand les caméras s’éteignent, nous sommes juste deux amoureux. Cela peut être perçu comme quelque chose d'autre parce qu’on parle beaucoup de nous, on nous suit dès qu’on sort, mais c’est arrivé de façon très organique. Ce que j’ai fait n’a jamais été contrôlé, organisé.» L’épisode de «New Heights» a aussi été l’occasion d’exalter les hobbies pour le moins triviaux de la chanteuse, qui aime coudre, peindre et cuisiner, avec en ce moment une obsession pour la fabrication du pain.

L’art de la joie

La présence de Travis Kelce vient aussi rompre avec une certaine image romantico-torturée de Taylor Swift qui, si elle a eu plusieurs «era» tant personnelles que musicales, a aussi fait de sa spécialité les albums de rupture et les histoires d’amour contrariées. À côté, le footballeur véhicule une sensation de bonne humeur que rien n’entame ou presque. Que ce soit paparazzé en allant au restaurant avec sa compagne, après un match ou lorsqu’il fait une séance photo au milieu d’alligators pour «GQ», le sportif met un point d’honneur à être «le mec le plus heureux du monde», quitte à jouer avec une image de gros benêt.

«Quand vous me voyez à l’US Open avec Taylor, on dirait qu’on fait la fête», reconnaît-il auprès du magazine. Mais je ne fais que mesurer le plaisir d’être à cet événement super cool, auquel j’ai toujours voulu aller, avec la personne que j’aime.» Le sportif vante d’ailleurs la thérapie qui lui a été imposée après l’incident de la marijuana, condition sine qua non pour pouvoir retrouver son équipe universitaire au bout d’un an. Cela lui a, entre autres, fait réaliser «l’image qu’[il] renvoie auprès des autres». Et donné envie que celle-ci soit joyeuse.

Il faut croire que cela fait tâche d’huile. Dans le podcast du 13 août, Taylor Swift a lâché quelques informations sur son prochain album. «The Last Showgirl» contiendra douze morceaux, composés alors qu’elle était à un moment de sa vie «à la joie contagieuse, fou, dramatique», et qui devraient traduire cette «effervescence». Si Travis Kelce la ramène un peu sur Terre, la chanteuse semble tout de même sur son petit nuage.