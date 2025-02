L'outil d'IA utilisé a analysé et assimilé 1200 éditions des «Pieds sur terre», pour s'en inspirer. Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Cette expérimentation a lieu dans le cadre d'un programme phare de la radio publique, «Les pieds sur terre», de 13h30 à 14h. À chaque numéro, cette émission propose une demi-heure de témoignages sur un thème. Dans celui de vendredi, un homme et une femme racontent comment ils sont restés coincés dans un téléphérique, respectivement en 1975 et 2016. Mais tout est faux: les histoires et les voix, synthétiques, ont été créées par IA. «Nous voulions tester les limites de ce que peut faire l'IA et ce qu'elle va nous enseigner», a expliqué à l'AFP la productrice des «Pieds sur terre», Sonia Kronlund.

L'outil d'IA utilisé a été développé au sein de la direction du numérique du groupe Radio France. Il a analysé et assimilé 1200 éditions des «Pieds sur terre», pour s'en inspirer afin de produire ce numéro expérimental. Mme Kronlund a tiré deux enseignements de cette expérience. D'abord, la nécessité de «renforcer la relation de confiance» avec les auditeurs. «Puisqu'il est théoriquement possible de fabriquer des 'Pieds sur terre' absolument indécelables de la réalité, ce qu'on leur garantit quand ils nous écoutent, c'est que tout est vrai, vérifié, sourcé», développe-t-elle.

Autre enseignement: le besoin «de ne pas nous enfermer dans des habitudes, des répétitions, des caricatures» dans la manière de concevoir l'émission. Le numéro généré par IA était en effet «une sorte de miroir déformant de ce que nous sommes», et proposait «des histoires un peu mélodramatiques, avec une petite pincée d'amour et de danger». «Cela nous interroge, on se dit 'Tiens, il faudrait qu'on trouve d'autres manières de faire'», sourit Mme Kronlund. Organisé par la France, le sommet pour l'action sur l'IA aura lieu les 10 et 11 février et réunira à Paris une myriade d'acteurs du secteur venant de plus de 80 pays.

Outre le numéro expérimental des «Pieds sur terre», France Culture proposera une programmation spécialement dédiée à l'IA toute la journée de vendredi, en s'intéressant aux bouleversements à prévoir dans tous les domaines. Dans le cadre d'une autre expérimentation, un de ses journalistes testera la rédaction d'un roman entièrement généré par l'IA.