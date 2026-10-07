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Adieu la TV!
Les Emmy Awards seront diffusés sur Amazon Prime Video dès 2027

Les Emmy Awards seront diffusés dès 2027 sur Amazon Prime Video, accessible sans abonnement. L'Académie de la télévision a signé un accord de six ans avec la plateforme pour élargir son public international.
Publié: il y a 45 minutes
L'Académie de la télévision passe au streaming et s'associe à Amazon dès 2027.
Photo: Chris Pizzello
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AFP Agence France-Presse

Les Emmy Awards, l'équivalent des Oscars pour la télévision américaine, vont désormais être diffusés en streaming plutôt qu'à la télévision, ont annoncé mardi leurs organisateurs. Ils seront retransmis dès l'an prochain sur Amazon Prime Video, et accessibles sans abonnement, selon un communiqué de l'Académie de la télévision.

L'organisation responsable de ces récompenses a conclu un accord de six ans avec la plateforme de streaming du multimilliardaire Jeff Bezos. Créés en 1949, les Emmy Awards emboîtent ainsi le pas aux Oscars, qui ont annoncé en décembre dernier leur retransmission sur YouTube pour leur 101e cérémonie en 2029.

78e cérémonie

Confrontées depuis plusieurs années à l'effritement de leur audience, les grandes cérémonies de remises de prix cherchent à rester pertinentes, notamment auprès des plus jeunes. Leur conversion au streaming en est une illustration.

L'Académie de la télévision estime ainsi qu'Amazon peut l'aider à élargir son public. «La télévision n'a jamais été aussi mondiale, et les Emmys devraient être une célébration que le monde entier peut partager», a déclaré son président, Cris Abrego, dans le communiqué. «Désormais, les spectateurs de Prime Video dans plus de 200 pays pourront suivre les Emmys en direct sans avoir besoin d'un abonnement.»

La 78e cérémonie des Emmy Awards s'est tenue le mois dernier à Los Angeles. Elle a été dominée par la série «Widow's Bay», comédie d'épouvante qui a raflé 14 trophées, et le feuilleton hospitalier «The Pitt», élu meilleure série dramatique.

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