Il y a 70 ans, Dubaï était encore un village dans le désert. Aujourd'hui, c'est l'une des métropoles les plus dynamiques du monde. Elle entretient des relations économiques étroites avec la Suisse et attire de plus en plus de touristes.

1/11 Les Emirats arabes unis, et en particulier Dubaï, sont l'un des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Photo: AFP

Elle peut se targuer d'avoir le gratte-ciel le plus haut du monde. Des fontaines gigantesques. Et près de 1500 records dans le Guinness Book. Mais ça ne semble pas assez pour Dubaï: la métropole des Emirats arabes unis ambitionne de devenir la ville la plus visitée du monde.

Cette métropole du Golfe attire les touristes et hommes d'affaires du monde entier. Dès cette année, Dubaï attend environ 25 millions de voyageurs. Cela ne lui permet de décrocher qu'une cinquième place sur le classement mondial du tourisme. Mais d'ici à 2030, Dubaï pourrait voler la première place à Bangkok, qui compte 32 millions de visiteurs.

La ville désertique de Dubaï est aussi très appréciée des Suisses. L'année dernière, on estime que 40'000 touristes suisses s'y sont rendus (les chiffres exacts ne sont pas disponibles). De son côté, la Suisse a enregistré en 2024 quelque 288'000 nuitées de voyageurs provenant des Emirats arabes unis. Selon le «Tourism Monitor Switzerland», Dubaï représente à lui seul 35% des visiteurs en provenance de tous les pays du Golfe.

De nombreux vols depuis la Suisse

La compagnie aérienne Emirates y est pour beaucoup: elle propose actuellement 28 vols par semaine vers Dubaï au départ de Zurich et de Genève. Cela représente environ 1490 personnes par jour. Le directeur pour la Suisse, Mohammad Lootah, explique qu'environ 40% des clients volent pour séjourner à Dubaï, le reste y fait une escale avant de rejoindre 151 destinations dans plus de 80 pays.

Et cela ne semble pas prêt de s'arrêter. A partir du 1er février 2026, Emirates augmentera sa cadence en desservant l'aéroport de Zurich deux fois par jour, avec son Airbus A380. Le partenaire Flydubai propose depuis une année quatre vols hebdomadaires au départ de Bâle vers Dubaï. Et Swiss s'y rend également.

En 1950, Dubaï comptait seulement 20'000 habitants. Avec le boom pétrolier survenu en 1966, la ville s'est développée à une vitesse folle. Lorsque Emirates a lancé des vols directs depuis Zurich en 1992, Dubaï comptait déjà 537'000 habitants. Aujourd'hui, 3,8 millions de personnes y vivent – soit 190 fois plus qu'il y a 75 ans. Selon les prévisions, la barre des 6 millions d'habitants devrait être franchie d'ici à 2040.

Des liens étroits entre la Suisse et Dubaï

Selon le Swiss Business Council à Dubaï, plus de 3300 Suisses vivent actuellement dans l'émirat. Et la tendance est à la hausse. «Ces dernières années, le volume des affaires entre la Suisse et les Emirats arabes unis a fortement augmenté», déclare Suhail El Obeid, de la société de promotion économique Switzerland Global Enterprise. Alors que la Suisse a exporté environ 5 milliards de francs de marchandises en 2019, ce chiffre a atteint près de 10 milliards l'année dernière. Soit le double! La Suisse exporte plus de marchandises vers les Emirats que l'Autriche, le Canada ou le Japon, par exemple.

Selon Suhail El Obeid, les exportations concernent principalement les produits pharmaceutiques, chimiques, ainsi que l'or. «Mais il y a aussi beaucoup d'affaires qui se font dans les domaines de l'infrastructure, du transport, de l'horlogerie, de l'alimentation ainsi que de la gestion de l'environnement.» L'objectif à long terme de Dubaï serait d'augmenter sa propre production afin d'être moins dépendante des importations étrangères.

Des entreprises suisses implantées

«Si l'on compte toutes les entreprises suisses ayant une adresse commerciale à Dubaï, on dépasse probablement très largement les 400», précise Suhail El Obeid. Cela s'explique notamment par le fait que depuis 2014, il existe un accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE, dont la Suisse fait partie, et les Etats du Conseil de coopération du Golfe, dont les Emirats arabes unis font partie.

Dubaï dispose à cet effet de 20 zones de libre-échange, qui sont des zones économiques spécialement créées pour offrir des avantages aux entreprises internationales. Parmi elles figure l'IFZA (International Free Zone Authority), qui cible en particulier les PME issues de l'espace germanophone. Depuis 2024, elle est également présente à Zurich, où elle accompagne les entreprises souhaitant s’implanter à Dubaï.

Suhail El Obeid attribue l'impressionnante croissance de Dubaï à plusieurs facteurs. D'une part, à la forte autopromotion de la ville en tant que place économique, destination de voyage de luxe et cadre de vie attractif, particulièrement prisé des influenceurs d'Instagram ou de TikTok. Mais aussi aux avantages fiscaux qu'elle offre: la plupart des biens et services sont soumis à une TVA de 5% seulement, tandis que l'impôt sur le revenu est inexistant. Un cadre séduisant, même si le coût de la vie reste élevé et que le climat désertique n’est pas adapté à tout le monde.