En moins de huit heures
La police récupère un diamant volé de 25 millions grâce à l'IA

La police de Dubaï a arrêté rapidement des voleurs ayant dérobé un diamant rose rare d'une valeur de 25 millions de dollars. Le vol a été commis lors d'une prétendue transaction dans une villa, mais les suspects ont été appréhendés en moins de huit heures grâce à l'IA.
Dubaï est un centre important pour le commerce des diamants.
Photo: Capture d'écran/WAM
AFP Agence France-Presse

La police de Dubaï a annoncé lundi avoir arrêté des voleurs ayant dérobé un diamant rose rare, estimé à 25 millions de dollars, quelques heures après le vol, selon l'agence de presse officielle WAM.

Dans un communiqué diffusé par WAM, la police a indiqué que les voleurs avaient demandé à un négociant en diamants d'apporter la pierre précieuse dans une villa pour un prétendu client. Mais une fois le négociant sur place, le gang avait volé le diamant, précise le communiqué.

Les voleurs retrouvés grâce à l'IA

En moins de huit heures, poursuit WAM, trois personnes originaires d'un pays asiatique qui n'a pas été précisé, ont été arrêtées grâce notamment «à l'utilisation des dernières technologies d'intelligence artificielle». Des vidéos partagées par le bureau des médias de Dubaï ont montré trois hommes, le visage flouté, après leur arrestation, ainsi que des images de vidéosurveillance du gang.

Dubaï est un centre important pour le commerce des diamants. Les Emirats arabes unis mettent régulièrement en avant la sécurité prévalant sur leur territoire.

