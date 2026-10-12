2026 pourrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée

El Niño a réchauffé une partie du Pacifique à des niveaux inédits en septembre, selon Copernicus. L’épisode, d’une «intensité exceptionnelle», pourrait contribuer à des records mondiaux de chaleur dès 2026.

AFP Agence France-Presse

Le phénomène météorologique El Niño d'une «intensité exceptionnelle» a entraîné le réchauffement d'une partie du Pacifique à des niveaux inédits en septembre, et pourrait contribuer à faire de cette année la plus chaude jamais enregistrée, a indiqué lundi le directeur de l'observatoire européen Copernicus.

La température de l'ensemble des océans - hors zones polaires - a atteint 21,05°C dans le monde en septembre, au plus haut niveau jamais enregistré pour ce mois, surpassant le précédent record mensuel de septembre 2023 (20,92°C).

Les températures de surface «sont restées exceptionnellement élevées sur une grande partie du Pacifique tropical, où les conditions El Niño se renforcent et devaient encore s'intensifier ces prochains mois», relève Copernicus dans son bulletin mensuel.

El Niño est une variation naturelle du climat, qui réchauffe les températures de surface dans le centre et l'est de l'océan Pacifique équatorial. L'épisode actuel, déclaré en juin, pourrait devenir le plus intense jamais enregistré, amplifiant les effets du changement climatique d'origine humaine.

Record absolu en septembre

La chaleur à la surface de la mer dans la «région Niño 3.4», une zone de référence dans le Pacifique, a atteint un record absolu à 29,70°C en septembre. Cela dépasse les valeurs maximales de précédents épisodes El Niño très puissants en 1982/1983, 1997/1998 et 2015/2016, soulignant, selon les experts, «l'intensité exceptionnelle» de l'épisode en cours.

L'Agence météorologique japonaise (JMA) a annoncé vendredi qu'El Niño s'était intensifié avec une température de la mer supérieure de 4,0°C à la normale dans la zone de référence du Pacifique, dépassant ainsi le précédent record de décembre 1997.

Mais «nous ne pouvons pas encore affirmer que l'épisode El Niño actuel est le plus fort jamais enregistré», a tempéré Copernicus auprès de l'AFP.

Les climatologues essaient en effet d'isoler l'effet d'El Niño de la tendance de fond au réchauffement des océans dans le cadre du dérèglement climatique. En appliquant ce critère, l'épisode actuel n'a pas encore dépassé en intensité les épisodes les plus marquants du passé.

Niveau inédit dès 2026

El Niño peut habituellement entraîner une hausse des températures mondiales l'année suivant son pic d'intensité, attendu en décembre selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Toutefois, pour Carlo Buontempo, directeur du service Copernicus, la température moyenne à la surface du globe dans son ensemble pourrait atteindre un niveau inédit dès 2026.

«Si nous suivons le schéma observé par le passé, nous pourrions connaître une année 2026 record, suivie d'une année 2027 record», a-t-il déclaré à l'AFP.

Selon Copernicus, le mois dernier a été le deuxième mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, s'inscrivant à 1,63°C au-dessus des niveaux pré-industriels, avant que l'utilisation massive des énergies fossiles ne réchauffe durablement le climat.

C'est le deuxième mois consécutif que les températures dépassent le seuil de 1,5°C de réchauffement par rapport à cette période, limite qui marque l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris. Il y a dix ans, ce dernier avait pour ambition de limiter le réchauffement bien en dessous de 2°C et de poursuivre les efforts pour le contenir à 1,5°C.

Sécheresse sur une grande partie de l'Europe

Ce seuil n'a pas été pour autant franchi officiellement, puisqu'il s'entend en moyenne sur de nombreuses années. Mais son dépassement est désormais considéré comme inéluctable par la plupart des scientifiques comme par l'ONU, qui exhortent à limiter son ampleur et sa durée.

Le dernier épisode El Niño avait contribué à faire de 2024 l'année la plus chaude jamais enregistrée jusque là, après une série de mois où les températures ont dépassé 1,5 °C, a souligné Carlo Buontempo.

«Le dépassement de la limite à long terme fixée par l'Accord de Paris n'est qu'une question de temps» mais «l'ampleur de ce dépassement, et sa durée, dépendent encore de nous», a-t-il relevé.

La sécheresse s'est aussi poursuivie sur une partie de l'Europe, après un été déjà très sec, et ces conditions se sont intensifiées ou étendues sur la péninsule ibérique, en France, en Italie, dans la partie occidentale des Balkans et en Grèce, relève Copernicus.

Par conséquent, «des débits fluviaux exceptionnellement bas ont persisté sur une grande partie de l'Europe en septembre». Une situation qui a rendu la navigation quasiment impossible sur certaines parties du Rhin en Allemagne.