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Cinq ouvriers ont été blessés
Un éboulement fait un mort et cinq blessés dans la plus grande mine d'or d'Egypte

Un éboulement dans la mine d'or de Sukari, en Egypte, a fait un mort et cinq blessés. Les opérations ont été suspendues dans la zone touchée, dans l'attente d'une enquête sur les causes de l'accident.
Publié: 10.08.2026 à 01:21 heures
Un éboulement dans la mine d'or de Sukari, en Egypte, a fait un mort et cinq blessés. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Un éboulement survenu dans la plus grande mine d'or d'Egypte a tué un ouvrier et en a blessé cinq, ont annoncé dimanche les autorités. Les opérations dans la zone touchée ont été suspendues dans l'attente d'une enquête.

L'accident s'est produit «à l'intérieur d'un tunnel, dans une section d'exploitation souterraine» de la mine d'or de Sukari, située dans le sud-est du pays, a expliqué le ministère égyptien du pétrole dans un communiqué.

Une coentreprise aux manettes

Cette mine produit environ 500'000 onces d'or par an et contribue chaque année à hauteur de centaines de millions de dollars à l'économie égyptienne. Elle est aussi considérée comme un projet-phare du gouvernement pour développer le secteur minier et attirer les investissements étrangers.

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Les blessés ont été transportés vers un hôpital de la station balnéaire de Marsa Alam, au bord de la mer Rouge. Leur état est stable, selon le ministère. Le ministre du pétrole, Karim Badawi, a ordonné la création d'une commission chargée d'enquêter sur les causes de l'éboulement, d'examiner les procédures en termes de santé et de sécurité et de recommander des mesures de prévention, précise le communiqué.

Située à environ 30 km au sud-ouest de Marsa Alam, cette mine est exploitée par la société Sukari Gold Mines, coentreprise entre le gouvernement égyptien et AngloGold Ashanti, qui a racheté l'ancien exploitant de la mine, Centamin, en 2024. Les accidents miniers sont relativement rares en Egypte, où l'activité minière moderne à grande échelle se concentre essentiellement sur cette mine d'or de Sukari.

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