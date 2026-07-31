Une explosion liée au méthane dans une mine de charbon du Baloutchistan, au Pakistan, a fait au moins 34 morts. Les secours poursuivent leurs recherches pour retrouver d'éventuels mineurs encore piégés après l'accident survenu jeudi.

Au moins 34 morts après une explosion dans une mine au Pakistan

Au moins 34 morts après une explosion dans une mine au Pakistan

AFP Agence France-Presse

Une explosion dans une mine de charbon du sud du Pakistan a causé la mort d'au moins 34 ouvriers, a fait savoir vendredi l'agence locale de gestion des catastrophes. La déflagration, liée à la présence de méthane, a ravagé jeudi la mine, située près de la capitale du Baloutchistan, province riche en ressources minérales, déclenchant une opération de secours.

«Selon les informations reçues de la part des équipes déployées, 34 corps sans vie ont été retrouvés», a décrit l'autorité de gestion des catastrophes pour la province tôt vendredi. «L'opération conjointe de secours est toujours en cours pour localiser et retrouver les mineurs encore piégés», a-t-elle ajouté, sans communiquer le nombre d'ouvriers qui se trouvaient sur les lieux lors de la détonation.

Les accidents sont monnaie courante dans les mines du Pakistan, en particulier au Baloutchistan, la province la plus pauvre du pays et la plus vaste en superficie. Elle accuse un retard sur le reste du Pakistan concernant de multiples indicateurs, notamment l'éducation, l'emploi et le développement économique.