Un réseau de trafic de haschisch utilisant des hélicoptères entre le Maroc et l'Espagne a été démantelé. La police espagnole a saisi 657 kg de drogue, des armes et arrêté six personnes lors d'une opération internationale.

Des narcos font leur trafic grâce à des hélicoptères et se font pincer

AFP Agence France-Presse

Un réseau de narcotrafic, qui faisait passer clandestinement du haschisch en Espagne par hélicoptère en provenance du Maroc, a été démantelé dans le cadre d'une opération exceptionnelle contre le trafic de drogue par voie aérienne, a annoncé la police espagnole samedi.

Les hélicoptères pouvaient transporter entre 500 et 900 kg de drogue, ensuite stockés dans des propriétés rurales et des entrepôts dans le sud de l'Espagne avant d'être distribués par la route vers d'autres pays européens, a déclaré la Garde civile dans un communiqué.

La police a saisi l'un des hélicoptères, 657 kg de haschisch, cinq armes à feu, de l'argent liquide et des véhicules à l'occasion de raids dans les provinces de Malaga, Almeria et Murcie.

Prochaine étape: les drones

Les autorités ont procédé à six arrestations au cours de cette opération, à laquelle ont également participé les forces de l'ordre marocaines, belges et suédoises.

Les liens étroits de l'Espagne avec l'Amérique latine et sa proximité avec le Maroc en font un point d'entrée clé pour le trafic de drogues en Europe, mais la contrebande se fait généralement par voie maritime.

Au cours de l'année écoulée, la police espagnole a également découvert des réseaux qui utilisaient des drones pour transporter de la drogue depuis le Maroc.