DE
FR

Coup de filet international
Des narcos font leur trafic grâce à des hélicoptères et se font pincer

Un réseau de trafic de haschisch utilisant des hélicoptères entre le Maroc et l'Espagne a été démantelé. La police espagnole a saisi 657 kg de drogue, des armes et arrêté six personnes lors d'une opération internationale.
Publié: il y a 17 minutes
Un hélicoptère de la police nationale espagnole à Séville, le 18 octobre 2024. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un réseau de narcotrafic, qui faisait passer clandestinement du haschisch en Espagne par hélicoptère en provenance du Maroc, a été démantelé dans le cadre d'une opération exceptionnelle contre le trafic de drogue par voie aérienne, a annoncé la police espagnole samedi.

A lire aussi
Le chien douanier Taïko a fait une odorante trouvaille dans un camping-car
Sexagénaire au volant
Le chien douanier Taïko fait une odorante trouvaille dans un camping-car
Patrick L., dealer en Suisse: «Je ne force personne à acheter ma coke»
Un trafiquant se confie
Patrick L., dealer en Suisse: «Je ne force personne à acheter ma coke»

Les hélicoptères pouvaient transporter entre 500 et 900 kg de drogue, ensuite stockés dans des propriétés rurales et des entrepôts dans le sud de l'Espagne avant d'être distribués par la route vers d'autres pays européens, a déclaré la Garde civile dans un communiqué.

La police a saisi l'un des hélicoptères, 657 kg de haschisch, cinq armes à feu, de l'argent liquide et des véhicules à l'occasion de raids dans les provinces de Malaga, Almeria et Murcie.

Prochaine étape: les drones

Les autorités ont procédé à six arrestations au cours de cette opération, à laquelle ont également participé les forces de l'ordre marocaines, belges et suédoises.

Les liens étroits de l'Espagne avec l'Amérique latine et sa proximité avec le Maroc en font un point d'entrée clé pour le trafic de drogues en Europe, mais la contrebande se fait généralement par voie maritime.

Au cours de l'année écoulée, la police espagnole a également découvert des réseaux qui utilisaient des drones pour transporter de la drogue depuis le Maroc.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus