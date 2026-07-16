Le tribunal de Gênes a condamné Giovanni Castellucci, ex-chef des autoroutes italiennes, à 12 ans de prison pour l’effondrement meurtrier du pont Morandi en 2018, qui avait fait 43 morts.

Un ex-dirigeant des autoroutes condamné à 12 ans de prison pour l'effondrement du pont à Gênes

Un ex-dirigeant des autoroutes condamné à 12 ans de prison pour l'effondrement du pont à Gênes

AFP Agence France-Presse

Près de huit ans après la mort de 43 personnes dans l'effondrement du pont Morandi de Gênes, dans le nord-ouest de l'Italie, l'ex-directeur général de la société d'autoroutes gestionnaire du viaduc a été condamné jeudi à 12 ans de prison, a annoncé le tribunal de Gênes. Giovanni Castellucci, déjà en prison pour un autre accident meurtrier survenu en 2013 sur un viaduc du sud de l'Italie, a été reconnu coupable de négligence et d'homicide involontaire au terme d'un procès qui s'était ouvert en 2022.

«Je me sens responsable mais pas coupable», avait-il déclaré face aux juges, malgré le constat accablant des magistrats chargés de l'enquête sur cette catastrophe dont les images ont fait le tour du monde. Ceux-ci avaient notamment pointé qu'"entre l'inauguration (du pont) en 1967 et l'effondrement, 51 ans plus tard, il n'a pas été procédé aux interventions de maintenance minimales pour renforcer les câbles du pilier numéro 9», qui s'est affaissé le jour du drame.

Dizaines de véhicules dans le vide

Le 14 août 2018, à 11H36 locales (09H36 GMT), sous une pluie battante, l'immense pont Morandi situé sur l'autoroute qui connecte l'Italie et la France s'était écroulé, précipitant dans le vide des dizaines de véhicules. La fragilité des câbles était connue et des travaux avaient été réalisés sur deux piliers identiques, les 10 et 11. Des travaux étaient prévus sur le 9.

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Cette tragédie avait jeté une lumière crue sur le piètre état des infrastructures de transport en Italie et sur le rôle trouble de la société d'autoroutes Autostrade, accusée d'avoir failli à l'entretien de l'ouvrage d'art pour faire des économies.

Prison ferme pour 32 accusés

Le tribunal de Gênes a reconnu coupables et a condamné jeudi à de la prison ferme 32 accusés pour leur rôle dans l'effondrement du pont Morandi en 2018 dans cette ville du nord-ouest de l'Italie, un drame qui avait fait 43 morts. Des peines allant jusqu'à 12 ans de prison ont été prononcées contre les accusés, dont plusieurs ex-cadres de la société d'autoroutes Autostrade per l'Italia (Aspi), gestionnaire de cet immense viaduc situé sur l'autoroute reliant l'Italie à la France.