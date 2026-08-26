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Drame au Pakistan
Quatorze enfants meurent dans l'incendie d'un hôpital d'Islamabad

Un incendie dans un hôpital d'Islamabad mercredi matin a coûté la vie à 14 enfants. Le feu s'est déclaré dans le service de santé maternelle et infantile. Les causes restent inconnues.
Publié: il y a 58 minutes
Les causes du sinistre sont pour l'heure inconnues.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Un incendie survenu mercredi matin dans un hôpital d'Islamabad, la capitale pakistanaise, a coûté la vie à 14 enfants, ont indiqué les autorités locales. «Un incendie s'est déclaré au troisième étage du service de santé maternelle et infantile (MCH) de l'hôpital PIMS», indique un communiqué publié par le bureau du district d'Islamabad. «Au total, 14 enfants ont perdu la vie dans cet incident», précise le document.

Le bureau du district n'a pas indiqué la cause de l'incendie. Le commissaire en chef de l'administration locale, Sohail Ashraf, a écrit sur X que des équipes de secours, la police ainsi que lui-même «se sont immédiatement rendus sur place et ont maîtrisé l'incendie». Il a précisé que l'appel d'urgence avait été passé peu avant 07H00 (02H00 GMT).

En raison de la faiblesse des lois en matière de sécurité et des normes de construction, ainsi que d'une application laxiste de celles-ci, les incendies dans les grands bâtiments sont fréquents au Pakistan. En janvier, au moins 67 personnes ont péri dans l'incendie d'un des centres commerciaux les plus fréquentés de la ville portuaire de Karachi, dans le sud du Pakistan.

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