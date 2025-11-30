DE
Drame à Neuves-Maisons
Un incendie tragique fait cinq morts en Meurthe-et-Moselle

Un incendie tragique à Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, a fait cinq morts et deux blessés dimanche. Les pompiers, alertés vers 3h15, sont intervenus rapidement pour maîtriser le feu dans un bâtiment de trois étages.
Publié: il y a 58 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
Les pompiers ont été alertés vers 3h15 dimanche. (Image d'illustration)
ATS Agence télégraphique suisse

Cing personnes sont mortes dans un incendie à Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle, a-t-on appris dimanche auprès des pompiers et de la préfecture. Un homme de 59 ans, une femme de 60 ans, une jeune femme de 20 ans et un adolescent de 16 ans sont décédés, ont annoncé les pompiers. 

Une cinquième personne, qui avait été gravement blessée, a succombé à ses blessures, a indiqué un peu plus tard la préfecture. Un blessé léger, âgé de 21 ans, a été victime d'inhalation de fumées. Ses jours ne sont pas en danger, a souligné la préfecture.

70 pompiers interviennent

Les pompiers ont été alertés vers 3h15 dimanche de l'incendie survenu à Neuves-Maisons, une commune de 7000 habitants située au sud-ouest de Nancy. Il a touché un bâtiment de trois niveaux comprenant un magasin au rez-de-chaussée.

Au total, 70 pompiers sont intervenus avec une trentaine de véhicules. Ils sont parvenus à maitriser le feu «assez rapidement».

