Un incendie s'est déclaré dans un collège lausannois

Un incendie au collège primaire d'Entre-Bois à Lausanne a entraîné l'évacuation de 500 élèves vendredi après-midi. Le feu a été rapidement maîtrisé, mais quatre personnes ont été légèrement incommodées. Les services d'urgence sont intervenus sans perturber le trafic.

ATS Agence télégraphique suisse

Un incendie s'est déclaré vendredi après-midi dans le collège primaire d'Entre-Bois à Lausanne. Si le sinistre a été rapidement maîtrisé, environ 500 élèves ont dû être évacués par mesure de sécurité. Quatre personnes ont été incommodées, mais sans nécessité d'hospitalisation.

L'intervention a mobilisé deux patrouilles de la police municipale de Lausanne, ainsi que les sapeurs-pompiers et deux ambulances du SPSL, précise la police lausannoise dans un communiqué. Aucune perturbation de trafic n'a été signalée dans le secteur.