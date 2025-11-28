Un incendie s'est déclaré dans un collège lausannois

ATS Agence télégraphique suisse
Un incendie s'est déclaré vendredi après-midi dans le collège primaire d'Entre-Bois à Lausanne. Si le sinistre a été rapidement maîtrisé, environ 500 élèves ont dû être évacués par mesure de sécurité. Quatre personnes ont été incommodées, mais sans nécessité d'hospitalisation.
L'intervention a mobilisé deux patrouilles de la police municipale de Lausanne, ainsi que les sapeurs-pompiers et deux ambulances du SPSL, précise la police lausannoise dans un communiqué. Aucune perturbation de trafic n'a été signalée dans le secteur.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse