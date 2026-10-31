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«Joyeux anniversaire»
Un juge rejette une plainte de Trump au sujet d'une lettre adressée à Epstein

Un juge fédéral de Floride a rejeté samedi la plainte en diffamation de Donald Trump contre le Wall Street Journal, qui lui attribuait une lettre adressée en 2003 à Jeffrey Epstein.
Publié: il y a 4 minutes
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Un juge fédéral américain a rejeté samedi une plainte en diffamation de Donald Trump contre le Wall Street Journal pour un article lui attribuant une lettre salace destinée au criminel sexuel Jeffrey Epstein en 2003.

Donald Trump avait nié être l'auteur de ce courrier et avait attaqué le journal pour diffamation, ainsi que son patron Rupert Murdoch, leur réclamant au moins 10 milliards de dollars de dommages et intérêts.

Dans sa décision, le juge de Floride Darrin P. Gayles se garde de trancher sur l'authenticité de la lettre mais considère que le Wall Street Journal a dûment enquêté et agi de bonne foi en la publiant.

A l'inverse, il estime que Donald Trump n'a pas démontré que le journal a révélé cet article tout en le sachant faux. Selon le quotidien, ce courrier figurait dans un livre d'or destiné au financier new-yorkais Jeffrey Epstein à l'occasion de son 50e anniversaire.

Sa compagne, Ghislaine Maxwell, avait alors sollicité plusieurs dizaines de ses proches, dont Donald Trump, magnat de l'immobilier.

«Joyeux anniversaire»

La lettre attribuée au locataire de la Maison Blanche, révélée en 2025 par le journal et depuis lors publiée par de nombreux médias, comporte plusieurs lignes de texte dactylographié entourées d'un croquis de femme nue avec sa signature évoquant une toison pubienne.

«Joyeux anniversaire - et que chaque jour soit un autre merveilleux secret», peut-on y lire.

Jeffrey Epstein a été arrêté et inculpé en juillet 2019 pour trafic sexuel de mineures et association de malfaiteurs en vue de commettre cette infraction.

La mort de cet ami des stars et des puissants, retrouvé pendu dans sa cellule à New York un mois avant d'être jugé, a alimenté nombre de théories complotistes selon lesquelles il aurait été assassiné pour empêcher des révélations impliquant des personnalités de premier plan.

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