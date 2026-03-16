La BBC a contesté la plainte de Donald Trump pour un montage vidéo jugé trompeur. L'ex-président américain réclame plusieurs milliards de dollars pour diffamation.

La BBC a déposé un recours contre la plainte de Trumpe en Floride

La BBC a déposé un recours contre la plainte de Trumpe en Floride

AFP Agence France-Presse

La BBC a annoncé lundi avoir déposé un recours en annulation après la plainte du président américain Donald Trump, concernant un montage vidéo trompeur d'un de ses discours diffusé par le groupe audiovisuel public britannique.

«Nous avons toujours affirmé que nous nous défendrions avec vigueur (...) nous avons donc contesté la compétence du tribunal de Floride et déposé une requête en irrecevabilité de la plainte du président», a indiqué un porte-parole de la BBC dans un court communiqué.

Extraits trompeurs

Le groupe britannique fait valoir que «le documentaire n'a jamais été diffusé en Floride, ni aux États-Unis. Il n'était disponible ni sur (sa plateforme de vidéos à la demande) iPlayer, ni en ligne, ni sur aucune autre plateforme de streaming américaine», a ajouté le porte-parole.

Juste avant la présidentielle américaine de 2024, le groupe avait diffusé, dans un documentaire de son programme d'investigation phare «Panorama», des extraits d'un discours prononcé par Donald Trump le 6 janvier 2021, date de l'assaut du Capitole par ses partisans pour empêcher la certification de la victoire de son adversaire, le démocrate Joe Biden.

Des extraits distincts de ce discours avaient été montés de telle façon que le président républicain sortant semblait appeler explicitement ses partisans à prendre d'assaut le Capitole à Washington.

Lettre d'excuse à Trump

Donald Trump a porté plainte en décembre devant un tribunal fédéral de Floride, accusant le groupe audiovisuel public britannique de diffamation et de violation d'une loi sur les pratiques commerciales. Il réclame des dommages et intérêts de 5 milliards de dollars pour chacun des deux motifs.

Le président de la BBC Samir Shah avait envoyé en novembre une lettre d'excuses à Donald Trump et la BBC a indiqué «regretter sincèrement la façon dont les images ont été montées». L'affaire a poussé à la démission le directeur général de la BBC, Tim Davie, et la patronne de BBC News, Deborah Turness.

Le président américain a, par le passé, lancé ou menacé de lancer des plaintes contre plusieurs groupes de médias aux Etats-Unis, dont certains ont versé d'importantes sommes pour mettre fin aux poursuites.