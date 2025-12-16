DE
FR

Une plainte à 10 milliards
La BBC annonce qu'elle va «se défendre» contre Donald Trump

La BBC annonce qu'elle se défendra contre la plainte en diffamation de Donald Trump, qui réclame 10 milliards de dollars. Le groupe audiovisuel public britannique maintient sa position, tout en s'étant déjà excusé pour une erreur de montage.
Publié: 12:15 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 56 minutes
La BBC annonce qu'elle se défendra contre la plainte en diffamation de Donald Trump.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La BBC a assuré mardi qu'elle allait «se défendre» contre la plainte en diffamation du président américain Donald Trump, qui réclame 10 milliards de dollars au groupe audiovisuel public britannique pour un montage vidéo contesté de l'un de ses discours. La plainte, déposée lundi devant un tribunal fédéral à Miami par le président américain et consultée par l'AFP, demande «des dommages et intérêts d'un montant minimum de 5 milliards de dollars» pour chacun des deux chefs d'accusation: diffamation et violation d'une loi de Floride sur les pratiques commerciales trompeuses et déloyales. «Ils ont littéralement mis des mots dans ma bouche», s'est plaint le milliardaire de 79 ans, lundi devant la presse.

A lire aussi
Donald Trump estime avoir le devoir de traîner la BBC en justice
«C'était très malhonnête!»
Donald Trump estime avoir le devoir de traîner la BBC en justice
Donald Trump devrait porter plainte contre la BBC ce mardi et réclamer 10 milliards de dollars
Live
Il veut 10 millions de dollars
Donald Trump devrait porter plainte contre la BBC ce mardi

«Nous allons nous défendre dans cette affaire», a répondu un porte-parole de la BBC mardi matin, sans faire davantage de commentaire sur la procédure. Le groupe audiovisuel britannique, dont l'audience et la réputation dépassent les frontières du Royaume-Uni, est dans la tourmente depuis des révélations sur son magazine phare d'information «Panorama».

Ce dernier a diffusé, juste avant la présidentielle américaine de 2024, des extraits distincts d'un discours de Donald Trump du 6 janvier 2021, montés de telle façon que le républicain semble appeler explicitement ses partisans à attaquer le Capitole à Washington. Des centaines de ses partisans, chauffés à blanc par ses accusations sans fondement de fraude électorale, avaient pris d'assaut ce jour-là le sanctuaire de la démocratie américaine, pour tenter d'y empêcher la certification de la victoire de son adversaire démocrate Joe Biden.

«La BBC, autrefois respectée et aujourd'hui discréditée, a diffamé le président Trump en modifiant intentionnellement, malicieusement et de manière trompeuse son discours dans le but flagrant d'interférer dans l'élection présidentielle de 2024», a dénoncé lundi un porte-parole des avocats du républicain contacté par l'AFP. «La BBC a depuis longtemps l'habitude de tromper son public dans sa couverture du président Trump, au service de son programme politique de gauche», a-t-il ajouté.

Une lettre d'excuses

Au Royaume-Uni, la controverse a relancé le brûlant débat sur le fonctionnement de l'audiovisuel public et son impartialité, alors que le groupe a déjà été bousculé ces dernières années par plusieurs polémiques et scandales. L'affaire a poussé à la démission son directeur général Tim Davie et la patronne de BBC News Deborah Turness. Le président de la BBC Samir Shah a pour sa part envoyé une lettre d'excuses à Donald Trump et la BBC a indiqué «regretter sincèrement la façon dont les images ont été montées» mais contesté «fermement qu'il y ait une base légale pour une plainte en diffamation».

Le groupe audiovisuel a «été très clair sur le fait qu'il n'y a pas matière à répondre à l'accusation de Trump en ce qui concerne la diffamation. Je pense qu'il est juste que la BBC reste ferme sur ce point», a soutenu mardi matin le secrétaire d'Etat britannique à la Santé Stephen Kinnock, sur Sky News. Le gouvernement a également annoncé mardi le début du réexamen de la charte royale de la BBC, un processus qui a lieu tous les dix ans, pour éventuellement faire évoluer sa gouvernance, son financement ou ses obligations envers le public britannique.

La plainte de Donald Trump estime que, malgré ses excuses, la BBC «n'a manifesté ni véritables remords pour ses agissements ni entrepris de réformes institutionnelles significatives afin d'empêcher de futurs abus journalistiques». Le président américain a lancé ou menacé de lancer des plaintes contre plusieurs groupes de médias aux Etats-Unis, dont certains ont dû verser d'importantes sommes pour mettre fin aux poursuites.

Depuis son retour au pouvoir, il a fait entrer à la Maison Blanche de nombreux créateurs de contenus et influenceurs qui lui sont favorables, tout en multipliant les insultes contre des journalistes issus de médias traditionnels. L'un de ces nouveaux venus invités par le gouvernement Trump est la chaîne conservatrice britannique GB News, proche du chef du parti anti-immigration Reform UK, Nigel Farage.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus