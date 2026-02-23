Pékin presse Washington de lever les droits de douanes «unilatéraux»
Pékin a dit lundi évaluer les conséquences de la décision de la Cour suprême américaine d'invalider une grande partie des droits de douanes instaurés par Donald Trump, et a pressé Washington de lever les mesures commerciales «unilatérales».
«Nous avons pris note de la décision de la Cour suprême des Etats-Unis sur les droits de douanes et nous procédons actuellement à une évaluation complète de son contenu et de son impact», a dit le ministère du Commerce dans un communiqué. «La Chine presse les Etats-Unis d'annuler les droits de douanes unilatéraux imposés à leurs partenaires commerciaux», a-t-il ajouté.
La Chine, deuxième économie mondiale et partenaire commercial primordial des Etats-Unis, a été particulièrement visée par la politique agressive de droits de douane menée par Donald Trump après son retour à la Maison Blanche en janvier 2025.
Les deux pays se sont livrés pendant des mois une véritable guerre commerciale aux répercussions mondiales, à coups de droits de douanes et de restrictions diverses, avant que Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ne s'accordent en octobre sur une trêve dont les experts soulignent la fragilité.
Source: AFP
L'administration Trump revient sur les mesures de réduction des émissions des centrales électriques
Le gouvernement de Donald Trump, notoirement climatosceptique, a annoncé vendredi revenir sur des mesures environnementales prises par la précédente administration américaine pour réduire les émissions polluantes des centrales électriques à fioul et à charbon.
Ce revirement, acté par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), aujourd'hui dirigée par un proche de Donald Trump, va autoriser ces centrales électriques américaines à rejeter dans l'air davantage de mercure et d'autres polluants toxiques pour la santé humaine.
Source: AFP
Droits de douane: le gouverneur de Californie somme de rembourser
Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a réclamé vendredi que l'administration Trump émette des chèques de remboursement aux familles et aux entreprises américaines, après que la Cour suprême a jugé illégale une bonne partie des droits de douane imposés par le président. Le démocrate de 58 ans, qui nourrit des ambitions présidentielles pour 2028, a souligné dans un communiqué que ces taxes douanières ont eu un surcoût significatif pour les électeurs.
«Il est temps de payer l'addition, Donald. Ces droits de douane n'étaient rien d'autre qu'une ponction illégale qui a fait grimper les prix et pénalisé les familles de travailleurs, pour que tu puisses démolir des alliances de longue date», a-t-il lancé.
«Chaque dollar prélevé illégalement doit être remboursé immédiatement - avec les intérêts. Rends l'argent!", a-t-il ajouté. Les droits de douane sur les importations de produits étrangers ont généré 130 milliards de dollars de recettes pour le gouvernement américain.
Les surcoûts générés pour les entreprises ont largement été répercutés sur les consommateurs, qui ont vu leurs factures augmenter. L'an dernier, les ménages américains ont dû absorber 1700 dollars de dépenses supplémentaires à cause de ces taxes, selon un rapport du Budget Lab de l'université de Yale.
Première réunion du «Conseil de paix» de Trump
Créé pour aider à la reconstruction de Gaza, puis doté d'une mission plus large de résolution des conflits, le «Conseil de paix» de Donald Trump tient jeudi à Washington sa première réunion.
47 pays dont seulement certains sont membres à proprement parler du «Conseil», et l'Union européenne, en «observatrice», discuteront de la reconstruction et la stabilisation du territoire palestinien, mission première de cet organisme entièrement à la main du président américain. La rencontre a lieu à l'institut «Donald J. Trump pour la paix», récemment renommé en l'honneur du dirigeant républicain, à partir de 9h locales (14h GMT).
Donald Trump s'exprimera, comme le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Selon la Maison Blanche, des engagements financiers de 5 milliards de dollars seront annoncés pour la bande de Gaza, ainsi que l'envoi de «milliers» de militaires pour une force de stabilisation.
Source: AFP
Trump veut soutenir la production de glyphosate aux Etats-Unis
Donald Trump a pris mercredi un décret visant à soutenir la production de glyphosate aux Etats-Unis, estimant que cet herbicide, accusé d'être cancérogène, est indispensable à la sécurité alimentaire du pays.
Les herbicides à base de glyphosate comme le Roundup sont les plus utilisés de l'agriculture américaine, mais il n'y a qu'un seul producteur installé aux Etats-Unis, et sa production ne couvre pas les besoins du pays, obligé d'importer, alerte l'exécutif américain.
Le président demande donc à sa ministre de l'Agriculture de prendre des mesures, comme des changements de réglementation, pour faciliter la production sur le territoire américain de glyphosate et de phosphore, composant chimique nécessaire pour le glyphosate, mais aussi pour des équipements militaires.
Source: AFP
Rubio se rendra en Israël le 28 février, en pleines tensions avec l'Iran
Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, se rendra en Israël le 28 février, en pleines tensions avec l'Iran, a annoncé mercredi à l'AFP un responsable américain.
Marco Rubio y aura des entretiens avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a précisé la même source, sous couvert de l'anonymat.
Le déplacement du secrétaire d'Etat américain interviendra une semaine après la réunion inaugurale jeudi à Washington du «Conseil de paix» du président Donald Trump, et alors que les Etats-Unis affirment que l'Iran serait «bien avisé» de conclure un accord afin d'éviter des frappes américaines.
Source: AFP
Les Etats-Unis vont discuter avec l'île Maurice de leur présence militaire aux Chagos
Les Etats-Unis ont indiqué mardi qu'ils allaient entamer la semaine prochaine des discussions avec l'île Maurice sur la question de la présence militaire américaine sur un archipel de l'océan Indien restitué par le Royaume-Uni.
Cette décision prise par Londres de restituer les îles Chagos à l'île Maurice avait d'abord provoqué la colère du président américain Donald Trump, qui avait fini par dire début février qu'il comprenait cet «accord» tout en affirmant qu'il défendrait la présence militaire des Etats-Unis dans cette zone qu'il juge sensible.
Le département d'Etat a affirmé mardi qu'il tiendrait trois jours de discussions la semaine prochaine dans la capitale de l'île Maurice, Port-Louis, concernant la base américano-britannique hautement stratégique de Diego Garcia.
A l'instar des dernières déclarations de Donald Trump, le département d'Etat américain a assuré que les Etats-Unis «soutiennent la décision du Royaume-Uni de mettre en oeuvre son accord avec l'île Maurice concernant les îles Chagos».
Source: AFP
Une exposition sur l'esclavage doit être réinstallée à Philadelphie
Une juge américaine a ordonné lundi au gouvernement américain de réinstaller une exposition sur l'histoire de l'esclavage aux Etats-Unis démantelée fin janvier dans un quartier historique de Philadelphie. Elle a cité George Orwell dans sa décision.
Elle a écrit avoir été appelée à «déterminer si le gouvernement fédéral possède le pouvoir qu'il revendique de travestir et de démanteler des vérités historiques, comme si le ministère de la vérité dans [le roman dystopique, ndlr] '1984' de George Orwell existait désormais, avec sa devise 'L'ignorance, c'est la force'.»
«Il ne l'a pas», répond-elle dans son injonction préliminaire, c'est-à-dire temporaire jusqu'au jugement final. La juge enjoint au service des parcs nationaux, qui a démantelé l'exposition, de «réinstaller tous les panneaux, affichages et vidéos auparavant en place».
Le gouvernement fédéral se voit aussi interdire «toute addition, suppression, destruction ou modification supplémentaire» sans l'accord de la ville de Philadelphie, à l'origine de cette procédure judiciaire.
Source: AFP
Trump exhorte Cuba «en faillite» à conclure un accord avec son pays
Le président américain Donald Trump a estimé lundi que Cuba était une «nation en faillite», exhortant La Havane à conclure un accord avec les Etats-Unis, tout en rejetant l'idée d'une opération visant à renverser le régime.
Interrogé sur l'hypothèse que les Etats-Unis puissent renverser le gouvernement cubain, comme ils l'ont fait début janvier en frappant le Venezuela et en capturant le président Nicolas Maduro début janvier, Donald Trump a répondu: «Je ne pense pas que cela soit nécessaire.»
L'Etat insulaire est confronté à d'importantes pénuries de carburant et à des coupures d'électricité au moment où Donald Trump intensifie l'embargo américain sur le pays, en vigueur depuis des décennies, et fait pression sur d'autres pays pour qu'ils cessent d'envoyer du pétrole à La Havane. «C'est une menace humanitaire», a reconnu Donald Trump à propos des pénuries de carburant qui touchent Cuba.
Source: AFP
Trump dit qu'il va se prononcer «bientôt» sur de nouvelles livraisons d'armes à Taïwan
Donald Trump a indiqué lundi qu'il se prononcerait bientôt sur d'éventuelles nouvelles livraisons d'armes à Taïwan, un sujet qui irrite Pékin et qui lui a valu récemment un avertissement du président chinois Xi Jinping.
«Je lui en parle. Nous avons eu une bonne conversation et nous allons prendre une décision très bientôt», a déclaré Donald Trump, qui doit se rendre en visite en Chine en avril, à bord de son avion Air Force One. Sans reconnaître officiellement Taïwan, Washington est le principal soutien et fournisseur d'armement de l'île dont Pékin revendique la souveraineté.
Source: AFP
Les Etats-Unis ont intercepté dans l'océan Indien un pétrolier fuyant le blocus dans les Caraïbes (Pentagone)
Les Etats-Unis ont intercepté dans l'océan Indien un pétrolier qui avait fui le blocus ordonné par le président Donald Trump dans les Caraïbes contre les navires sous sanctions, a annoncé dimanche le Pentagone.
Le Veronica III, battant pavillon panaméen, «a tenté de défier le blocus du président Trump en espérant s'enfuir. Nous l'avons suivi depuis les Caraïbes jusqu'à l'océan Indien, comblé la distance et neutralisé», a déclaré le Pentagone sur X.