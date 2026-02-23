Pékin presse Washington de lever les droits de douanes «unilatéraux»

Pékin a dit lundi évaluer les conséquences de la décision de la Cour suprême américaine d'invalider une grande partie des droits de douanes instaurés par Donald Trump, et a pressé Washington de lever les mesures commerciales «unilatérales».

«Nous avons pris note de la décision de la Cour suprême des Etats-Unis sur les droits de douanes et nous procédons actuellement à une évaluation complète de son contenu et de son impact», a dit le ministère du Commerce dans un communiqué. «La Chine presse les Etats-Unis d'annuler les droits de douanes unilatéraux imposés à leurs partenaires commerciaux», a-t-il ajouté.

La Chine, deuxième économie mondiale et partenaire commercial primordial des Etats-Unis, a été particulièrement visée par la politique agressive de droits de douane menée par Donald Trump après son retour à la Maison Blanche en janvier 2025.

Les deux pays se sont livrés pendant des mois une véritable guerre commerciale aux répercussions mondiales, à coups de droits de douanes et de restrictions diverses, avant que Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ne s'accordent en octobre sur une trêve dont les experts soulignent la fragilité.

Source: AFP