Trump fait l'éloge d'un médecin controversé

Donald Trump vante le nouveau livre du Dr Marc Siegel, axé sur la foi et la guérison. Le consultant médical de Fox News, controversé pour ses déclarations sur le Covid-19, reçoit un soutien enthousiaste du président.

AFP Agence France-Presse

Donald Trump, qui prodigue régulièrement des conseils de lecture, a fait l'éloge dimanche du nouveau livre du Dr Marc Siegel, consultant médical sur la chaîne conservatrice Fox News, connu notamment pour ses positions controversées durant l'épidémie de Covid-19.

«Marc Siegel a brillamment écrit un nouveau best-seller, +THE MIRACLES AMONG US, Comment la grâce de Dieu joue un rôle dans la guérison+», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. «Marc Siegel n'est pas seulement une personne fantastique, il est également très compétent. C'est un excellent livre, sur un sujet vraiment important. PROCUREZ-VOUS-LE MAINTENANT !!!». L'ouvrage, disponible en anglais, soutient que la foi et la prière jouent un rôle primordial dans la guérison.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Déclarations controversées pendant la pandémie

Habitué des plateaux télévisés, Marc Siegel avait notamment affirmé durant l'épidémie de Covid qu'il était presque impossible pour un patient de moins de 70 ans de mourir du coronavirus. Il avait également promu l'usage de l'hydroxychloroquine contre le virus. Des études scientifiques d'ampleur en ont démontré l'inefficacité, pour traiter comme pour prévenir une contamination par le virus. Son usage a aussi été associé à de graves effets indésirables, notamment cardiovasculaires.

Le docteur Siegel a également estimé plusieurs fois que le président Joe Biden n'était pas apte à diriger les Etats-Unis. «Il n'y a aucun problème» concernant la santé du président Trump, a-t-il affirmé en revanche sur Fox News en septembre. Les gens sont «fascinés» par la capacité de Trump à parler en public sans l'aide d'un prompteur, a-t-il assuré.