DE
FR

Dieu et la guérison
Trump fait l'éloge d'un médecin controversé

Donald Trump vante le nouveau livre du Dr Marc Siegel, axé sur la foi et la guérison. Le consultant médical de Fox News, controversé pour ses déclarations sur le Covid-19, reçoit un soutien enthousiaste du président.
Publié: il y a 23 minutes
Donald Trump a beaucoup apprécié le dernier ouvrage de Marc Siegel.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump, qui prodigue régulièrement des conseils de lecture, a fait l'éloge dimanche du nouveau livre du Dr Marc Siegel, consultant médical sur la chaîne conservatrice Fox News, connu notamment pour ses positions controversées durant l'épidémie de Covid-19.

«Marc Siegel a brillamment écrit un nouveau best-seller, +THE MIRACLES AMONG US, Comment la grâce de Dieu joue un rôle dans la guérison+», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. «Marc Siegel n'est pas seulement une personne fantastique, il est également très compétent. C'est un excellent livre, sur un sujet vraiment important. PROCUREZ-VOUS-LE MAINTENANT !!!». L'ouvrage, disponible en anglais, soutient que la foi et la prière jouent un rôle primordial dans la guérison.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Déclarations controversées pendant la pandémie

Habitué des plateaux télévisés, Marc Siegel avait notamment affirmé durant l'épidémie de Covid qu'il était presque impossible pour un patient de moins de 70 ans de mourir du coronavirus. Il avait également promu l'usage de l'hydroxychloroquine contre le virus. Des études scientifiques d'ampleur en ont démontré l'inefficacité, pour traiter comme pour prévenir une contamination par le virus. Son usage a aussi été associé à de graves effets indésirables, notamment cardiovasculaires.

A lire aussi
Trump fulmine après un article du «New York Times» sur son âge
«Un TORCHON bon marché»
Trump fulmine après un article du «New York Times» sur son âge
Trump revendique une «grande victoire» avec la fin du «shutdown»
Les démocrates en colère
Trump revendique une «grande victoire» avec la fin du «shutdown»

Le docteur Siegel a également estimé plusieurs fois que le président Joe Biden n'était pas apte à diriger les Etats-Unis. «Il n'y a aucun problème» concernant la santé du président Trump, a-t-il affirmé en revanche sur Fox News en septembre. Les gens sont «fascinés» par la capacité de Trump à parler en public sans l'aide d'un prompteur, a-t-il assuré.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus