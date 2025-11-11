DE
Les démocrates en colère
Trump revendique une «grande victoire» avec la fin du «shutdown»

Le président américain Donald Trump qualifie la fin imminente du «shutdown» de «très grande victoire» pour les républicains. Le Congrès s'apprête à voter un nouveau texte budgétaire, mais la colère monte chez les démocrates.
Donald Trump a estimé mardi que la fin à venir de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis représentait une «très grande victoire» pour les républicains. En face la colère monte chez les démocratesA face aux sénateurs dissidents de leur camp.

Lors d'un discours au cimetière national d'Arlington, à l'occasion de la journée des anciens combattants, le président américain a salué le travail des chefs républicains au Congrès, Mike Johnson et John Thune.

«Félicitations à vous et à John et à tout le monde pour une très grande victoire», a déclaré Donald Trump à l'adresse du «speaker» de la Chambre, Mike Johnson, présent dans l'assistance. «Nous rouvrons notre pays, il n'aurait jamais dû être fermé», a-t-il ajouté.

Les centristes sous tension

Après plus de 40 jours de blocage, le Congrès américain s'apprête à voter un nouveau texte budgétaire qui permettrait de lever le «shutdown». Le Sénat a adopté une proposition de loi qui prolonge le budget actuel jusqu'à fin janvier, et la Chambre doit en débattre à partir de mercredi, avec un vote attendu potentiellement dans la soirée. Il ne resterait alors que la signature de Donald Trump.

En raison des règles en vigueur au Sénat, plusieurs voix démocrates étaient nécessaires pour adopter un budget même si les républicains y sont majoritaires. Finalement, huit sénateurs de l'opposition ont voté pour, après des négociations en coulisses.

Ces élus centristes se sont attirés les foudres de nombreux membres de leur propre camp, qui dénoncent de maigres concessions et des promesses en l'air des républicains. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, s'est lamenté dimanche sur X d'une «capitulation» et d'une «trahison» envers l'Amérique qui travaille.

Le chef de la minorité démocrate à la Chambre, Hakeem Jeffries, a lui exhorté les républicains à tenir leur engagement d'organiser bientôt un vote au Congrès pour prolonger certaines subventions pour «Obamacare», principal programme public d'assurance santé pour les Américains à bas revenus. «Maintenant il va falloir voir des actes, ou si c'étaient seulement des paroles», a déclaré Hakeem Jeffries sur CNN.

La question de ces subventions est au coeur du différend entre républicains et démocrates qui a mené au «shutdown». Depuis le 1er octobre, plus d'un million de fonctionnaires ne sont pas payés, le versement de certaines aides est fortement perturbé, tout comme le trafic aérien, avec à présent des centaines d'annulations de vols chaque jour.

