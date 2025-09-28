Fusillade meurtrière dans une église mormone du Michigan: un homme de 40 ans a foncé en voiture dans l’édifice avant d’ouvrir le feu et d'incendier le bâtiment. Une personne est morte et neuf autres ont été blessées. Le tireur a été abattu par la police.

1/4 L'église toute entière a pris feu à la suite de l'incident. Photo: Screenshot X

ATS Agence télégraphique suisse et Janine Enderli

Deux personnes ont été tuées et plusieurs blessées dimanche après qu'un homme a ouvert le feu en plein office dans une église mormone de la ville de Grand Blanc, dans le Michigan. Le suspect, un homme de 40 ans, a été abattu par les forces de l'ordre après l'attaque durant laquelle l'église, située dans la localité de Grand Blanc Township, a également été incendiée, a dit la police, sans évoquer de mobile possible.

«Cela semble être une nouvelle attaque ciblée contre les chrétiens aux Etats-Unis", a lancé le président américain sur son réseau Truth Social. «Cette épidémie de violence dans notre pays doit cesser immédiatement!», a-t-il ajouté, moins de trois semaines après l'assassinat de l'influenceur chrétien d'extrême droite Charlie Kirk.

Selon le chef de la police de Grand Blanc William Renye, dix personnes ont été blessées et hospitalisées, dont deux sont mortes de leurs blessures. «Nous pensons trouver d'autres victimes une fois que nous aurons sécurisé les lieux», a dit le représentant des forces de l'ordre, alors qu'un important incendie a dû être éteint dans l'église – «allumé délibérément par le suspect», d'après la police.

Des centaines de personnes dans l'église

A 10h25, au volant d'un véhicule, le tireur présumé, originaire de la localité voisine de Burton, a percuté les portes de l'édifice «en plein office», alors que «des centaines de personnes étaient à l'intérieur», a raconté William Renye. Il a ensuite ouvert le feu «avec un fusil d'assaut», avant d'être neutralisé par deux membres des forces de l'ordre, a-t-il poursuivi. «Le FBI s'est immédiatement rendu sur place et dirigera l'enquête fédérale, tout en apportant son soutien total aux autorités locales et régionales», a déclaré Donald Trump.

«Mon mari a entendu des gens crier», a témoigné Dobbie Horkey, qui vit à moins de 200 mètres de l'église, auprès de l'AFP. «J'ai entendu des coups de feu. Nous sommes tous rentrés chez nous et avons attendu. Puis les ambulances sont arrivées (...) et on nous a dit que le tireur était neutralisé (...)et maintenant, la fumée s'est répandue partout.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«La violence dans un lieu de culte est un acte lâche et criminel. Nos prières vont aux victimes et à leurs familles», a déclaré le directeur du FBI, Kash Patel, sur X. Cent agents fédéraux sont mobilisés, selon le chef de la police locale.

L'Amérique à feu et à sang

Les Etats-Unis connaissent un net regain de la violence politique ces dernières années, y compris l'assassinat de Charlie Kirk le 10 septembre, qui a encore fait flamber les tensions. Sans en connaître immédiatement le mobile, la droite trumpiste a rapidement accusé la gauche américaine d'être responsable du climat de violence et parlé de «terrorisme intérieur» de gauche.

Figure de la droite ultraconservatrice, Charlie Kirk s'appuyait sur ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et ses interventions dans les universités pour défendre Donald Trump auprès de la jeunesse et diffuser ses idées d'extrême droite, chrétiennes et traditionalistes sur la famille.

Tyler Robinson, inculpé pour son assassinat, est présenté par une large partie de la droite comme un tueur d'«extrême gauche». Le suspect avait dénoncé auprès de ses proches la «haine» véhiculée selon lui par Charlie Kirk et utilisé des munitions gravées d'inscriptions à tonalité antifasciste.

L'attaque contre l'église mormone survient un mois après celle perpetrée fin août contre une église attenante à une école catholique de Minneapolis. Deux enfants avaient été tués et une vingtaine de personnes avaient alors été blessées.