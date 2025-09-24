Une fusillade dans un centre de rétention de l'ICE à Dallas, Texas, a fait un mort et deux blessé mercredi. Le tireur, un homme blanc posté sur un toit, s'est suicidé. Le mobile serait d'ordre «idéologique», selon le FBI.

Un sniper ouvre le feu dans un centre de l’immigration au Texas, un mort

Une fusillade dans un centre de l'immigration au Texas fait plusieurs blessés. (image d'illustration)

Un homme a ouvert le feu mardi sur un centre de rétention de la police américaine de l'immigration (ICE) à Dallas, au Texas. Il a tué une personne et en a blessé deux autres, avant de se donner la mort, ont annoncé les autorités fédérales. Le président Donald Trump a rapidement accusé la «gauche radicale» d'inciter à la «violence», comme il l'avait fait après l'assassinat de l'influenceur ultraconservateur Charlie Kirk le 10 septembre.

Un tireur embusqué sur le toit d'un bâtiment proche a ouvert le feu au jugé sur un bâtiment de l'ICE à Dallas, dans le sud des Etats-Unis, touchant trois détenus à l'intérieur d'un fourgon, a précisé le ministère de la Sécurité intérieure dans un communiqué. «Un détenu est décédé et deux autres sont dans un état critique», a ajouté le ministère, qui avait précédemment fait état d'un bilan de deux tués et d'un blessé. Leur nationalité n'a pas été révélée, mais le Mexique a annoncé qu'un de ses ressortissants faisait partie des blessés.

Trump s'insurge

Le président américain a érigé la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue, évoquant une «invasion» des Etats-Unis par des «criminels venus de l'étranger» et communiquant abondamment sur les expulsions d'immigrés, dont l'ICE est un des principaux instruments. «Cette violence est le résultat de la diabolisation constante des forces de l'ordre par les démocrates de gauche radicale, qui appellent à démolir ICE et traitent les agents d'ICE de 'nazis'», a affirmé Donald Trump sur son réseau Truth Social.

L'assaillant avait inscrit l'expression «anti-ICE» sur une de ses munitions, a-t-il souligné. Les tensions se cristallisent notamment autour des descentes d'agents masqués de l'ICE en civil dans des quartiers à forte population immigrée.

En juillet, l'ONG Human Rights Watch avait accusé les autorités américaines de traiter les détenus «de manière dégradante et déshumanisante» dans les centre de rétention pour migrants, évoquant des «conditions qui constituent une violation flagrante des normes internationales en matière de droits humains».

«Mobile idéologique»

Kash Patel, le directeur du FBI, la police fédérale, avait précédemment publié une photo de ces cartouches sur laquelle cette inscription apparaît, pointant un «mobile idéologique». L'assaillant a été identifié par plusieurs médias comme Joshua Jahn, 29 ans, connu des services de police locaux notamment pour détention de cannabis.

Le bâtiment visé sert de centre de rétention provisoire pour les migrants, avant qu'ils ne soient transférés dans des établissements capables de les accueillir pour de plus longues durées, selon les médias américains. Il s'agit de la troisième attaque en moins de trois mois au Texas, Etat limitrophe du Mexique, contre la police de l'immigration ou des frontières.

Le 4 juillet, jour de la fête nationale, un policier a été blessé au cou lors d'une attaque contre un autre centre de rétention de l'ICE à proximité de Dallas. Selon les autorités judiciaires, plusieurs assaillants étaient impliqués, dont un qui a tiré 20 à 30 balles sur des agents pénitentiaires non armés, et plusieurs fusils, gilets pare-balles et talkies-walkies ont été retrouvés sur place. Dix personnes ont été inculpées dans cette affaire.

Et le 7 juillet un homme a été abattu après avoir ouvert le feu sur un bâtiment de la police des frontières au Texas, à McAllen, à la frontière avec le Mexique. Auparavant, il avait blessé deux policiers et un employé, selon le ministère de la Sécurité intérieure.