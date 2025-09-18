Dernière mise à jour: il y a 35 minutes

Une fusilladeen Pennsylvanie a coûté la vie à trois policiers et en a blessé deux grièvement. L'assaillant, qui a ouvert le feu lors d'une intervention pour violences domestiques à Codorus, a également été tué dans l'échange de tirs.

Un tireur ouvre le feu sur des policiers aux Etats-Unis, au moins trois morts

Un tireur a ouvert le feu mercredi en Pennsylvanie sur cinq policiers, en tuant trois et en blessant deux grièvement. Photo: AP

AFP Agence France-Presse

Un tireur a ouvert le feu mercredi en Pennsylvanie sur cinq policiers, en tuant trois et en blessant deux grièvement, l'assaillant étant également mort, a annoncé le chef de la police de cet Etat de l'est des Etats-Unis. «Cinq agents des forces de l'ordre ont été touchés par des tirs aujourd'hui, dont trois mortellement», a déclaré Christopher Paris, lors d'une conférence de presse retransmise à la télévision.

Il a précisé que les deux autres policiers avaient été blessés et transportés à l'hôpital dans un «état critique mais stable». Le tireur a été atteint par des tirs de policiers et est également décédé, a-t-il ajouté. Les faits se sont déroulés mercredi après-midi dans la commune de Codorus, dans le comté de York, à environ 185 km à l'ouest de Philadelphie.

Les policiers intervenaient dans le cadre d'une enquête pour des violences domestiques lorsqu'ils ont été pris pour cible par des tirs. Egalement présent lors de la conférence de presse, le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro a déploré «une journée absolument tragique et bouleversante pour le comté de York et pour l'ensemble de la Pennsylvanie».