Quatre hommes d'une vingtaine d'années ont été mis en examen à Dijon suite à une fusillade mortelle début septembre. Trois d'entre eux ont été écroués pour meurtre, tentative de meurtre et autres charges liées à l'incident qui a fait un mort et un blessé grave.

Les auteurs de la fusillade ont tous la vingtaine. (Image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Quatre hommes d'une vingtaine d'années ont été mis en examen vendredi dans le cadre de l'enquête sur une fusillade à Dijon début septembre ayant fait un mort et un blessé grave, a-t-on appris samedi auprès du parquet. Trois d'entre eux ont été écroués.

Interpellés mercredi, les mis en cause ont été présentés vendredi aux juges d'instruction à l'issue de leur garde à vue, a précisé dans un communiqué le procureur de Dijon Olivier Caracotch.

Des faits graves

Deux d'entre eux, âgés de 27 et 24 ans, ont été mis en examen pour «meurtre et tentative de meurtre en bande organisée», destruction (de bien par incendie en bande organisée) et association de malfaiteurs» puis placés en détention provisoire, a précisé samedi à l'AFP le magistrat. Le premier avait déjà été condamné notamment pour trafic de stupéfiants.

Le plus jeune, sans antécédents judiciaires, est aussi poursuivi pour «participation à une organisation criminelle». Le troisième mis en cause, 23 ans et également connu de la justice, a été mis en examen pour «complicité de destruction par incendie en bande organisée et association de malfaiteurs» avant d'être écroué, selon la même source.

Le dernier des quatre hommes, âgé de 21 ans et sans antécédents judiciaires, est poursuivi pour «recel de criminel» et a été placé sous contrôle judiciaire, a ajouté M. Caracotch.

Tirs en scooters

Le 7 septembre, vers 00h30, sur une place très fréquentée du centre de Dijon, en particulier les nuits de week-end, deux personnes circulant en buggy avaient été ciblées par des tirs venus d'un scooter qui s'était porté à leur hauteur.

Le conducteur du buggy, 23 ans, avait été tué sur le coup, tandis que le passager, 26 ans, avait été grièvement blessé. Le procureur dijonais avait alors estimé que «les stupéfiants peuvent être le motif» de cette attaque, tout en appelant à «la prudence». L'enquête se poursuit, selon le parquet.