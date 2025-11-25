il y a 54 minutes

Deux morts et six blessés dans des frappes russes sur Kiev

Au moins deux personnes ont été tuées et six blessées dans la nuit de lundi à mardi par une attaque russe contre Kiev, ont annoncé les services de secours ukrainiens.

Un bombardement sur un immeuble résidentiel de Kiev a fait deux morts et cinq blessés. (Image d'archive) Photo: Anadolu via Getty Images

Deux personnes sont mortes et cinq ont été blessées dans le bombardement d'un immeuble résidentiel de neuf étages dans le district de Dniprovsky, et une autre personne a été blessée dans une frappe contre un immeuble du quartier de Pechersky, ont précisé les services de secours.

Source: AFP