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Dès la semaine prochaine
Les publicités arrivent sur ChatGPT en Suisse

ChatGPT introduira des publicités dès le 24 août dans 30 pays européens, dont la Suisse. OpenAI vise à financer son développement, tout en garantissant la transparence et la sécurité des utilisateurs.
Publié: il y a 18 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
La version gratuite et l'abonnement à petit prix de la célèbre IA sont concernés.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

ChatGPT va intégrer des publicités à partir de lundi 24 août en Suisse et dans 30 pays européens dans la version gratuite et l'abonnement à petit prix de l'agent conversationnel d'intelligence artificielle, a annoncé l'entreprise américaine OpenAI. Ce déploiement européen dans des pays comme la France, l'Allemagne, l'Espagne ou encore la Belgique survient plus de six mois après les premiers tests aux Etats-Unis.

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Le placement de publicités sur ChatGPT sera accessible aux annonceurs par l'intermédiaire des agences de publicité Publicis, WPP, Omnicom, MediaPlus, Havas et dentsu, a précisé mardi l'entreprise dans un communiqué. «Les publicités sont clairement identifiées et séparées des réponses de ChatGPT. Elles n'influencent pas ces réponses, les annonceurs n'ont pas accès aux conversations des utilisateurs et ces derniers gardent le contrôle», a réitéré la start-up américaine pour répondre aux inquiétudes du public.

Avec cette évolution, OpenAI aligne son modèle sur celui des mastodontes Google et Meta, dont la puissance repose en premier lieu sur la publicité adossée à leurs services gratuits. L'entreprise qui a dépassé en juillet le cap du milliard d'utilisateurs actifs dans le monde est sous pression pour générer de nouveaux revenus afin de financer son infrastructure et les investissements colossaux nécessaires au développement de l'IA.


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