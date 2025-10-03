DE
Mystérieuses incursions
Des drones non identifiés ont survolé un camp militaire en Belgique

Des drones non identifiés ont survolé un camp militaire belge près de la frontière allemande. Cet événement s'inscrit dans un contexte d'incursions de drones russes en Europe.
Publié: il y a 59 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 56 minutes
Écouter
La provenance de ces drones reste pour l'heure un mystère.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des drones ont survolé un camp d'entrainement militaire dans l'est de la Belgique, près de la frontière allemande, a indiqué vendredi le ministre belge de la Défense Theo Francken. Il a ajouté ne connaître ni leur nombre, ni leur provenance. 

«Ce qui est sûr c'est qu'il y avait plusieurs drones détectés par la police locale, côté belge mais aussi côté allemand», a déclaré le ministre, interrogé par la chaîne de télévision RTBF, précisant qu'une enquête avait été ouverte.

Mystérieuses incursions

Ces drones ont survolé dans la nuit de jeudi à vendredi le camp militaire d'Elsenborn, situé non loin de la frontière avec l'Allemagne, a précisé de son côté une porte-parole du ministre belge de la Défense, interrogée par l'AFP. «On vérifie, on regarde ce qui s'est passé, mais, à ce stade, on n'a pas plus de détails», a-t-elle affirmé.

Ce survol de drones fait suite à plusieurs incursions de drones russes dans le ciel européen et au survol fin septembre de mystérieux drones dans le ciel danois, avant deux sommets de dirigeants européens.

