DE
FR

Un budget de 108 millions
L'armée suisse renforce sa défense contre les drones

La Suisse va acquérir un nouveau système semi-mobile pour détecter les minidrones et protéger ses infrastructures militaires. Ce dispositif, testé avec succès en 2025, pourra aussi être utilisé à des fins civiles. Un budget de 108 millions est prévu pour son achat.
Publié: il y a 57 minutes
Partager
Écouter
L'armée souhaite se doter d'un nouveau système de défense contre les minidrones. (Image prétexte)
Photo: PETER KLAUNZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse se dote d'un nouveau système de défense pour détecter des minidrones et protéger les infrastructures militaires. Le système, semi-mobile, pourra aussi servir lors de missions des autorités civiles ou de promotion de la paix, dit le gouvernement.

Un essai de ce nouveau système a été mené sur le terrain en 2025 et s'est révélé positif. L'armée a donc chargé l'Office fédéral de l'armement armasuisse de l'acquérir, écrit vendredi le Groupement Défense dans un communiqué.

L'armée doit encore choisir quel modèle elle souhaite acquérir. Des contrats-cadres ont aussi été conclus pour l'achat de minidrones, des accessoires et des prestations de service. Un budget de 108 millions de francs est prévu à cet effet.

Ces dernières semaines, des drones ont violé l'espace aérien européen à plusieurs reprises. L'armée suisse a indiqué jeudi avoir observé à plusieurs reprises cette année des mini-drones au-dessus de terrains militaires ou de troupes. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus