La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, a jugé dimanche «extrêmement grave» l'accusation faite à la BBC d'avoir présenté de manière trompeuse des propos du président américain, Donald Trump, dans un documentaire.

La BBC sommée de s'expliquer à propos du montage d'un discours de Trump

La BBC sommée de s'expliquer à propos du montage d'un discours de Trump

Des décisions éditoriales qui ne «répondent pas toujours aux normes»

La BBC est accusée d'avoir remanié le discours de Trump en date du 6 jancier 2021, joue de l'assaut du Capitole par ses partisans. Photo: AFP

La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, a estimé dimanche que l’accusation selon laquelle la BBC aurait déformé les propos du président américain Donald Trump dans un documentaire était «extrêmement grave».

La ministre, qui s'exprimait sur la chaîne de télévision BBC News, a indiqué avoir «parlé cette semaine» avec le président du groupe audiovisuel public, Samir Shah, qui doit s'expliquer lundi auprès d'une commission parlementaire.

Selon plusieurs médias, y compris la BBC elle-même, la réponse inclura des excuses de la part de ce responsable.

L'affaire, révélée par le journal conservateur The Daily Telegraph mardi, concerne un documentaire du magazine d'information «Panorama» de la BBC, diffusé une semaine avant l'élection présidentielle aux Etats-Unis du 5 novembre 2024.

Un discours remanié

La BBC est accusée d'avoir monté des extraits distincts d'un discours de Donald Trump de telle façon qu'il semble dire à ses partisans qu'il va marcher avec eux vers le Capitole pour se «battre comme des diables». Dans sa phrase intégrale, il dit «nous allons marcher vers le Capitole et nous allons encourager nos courageux sénateurs et représentants et représentantes au Congrès» et l'expression »se battre comme des diables» correspond à un autre passage. Donald Trump, alors battu dans les urnes par le démocrate Joe Biden mais prétendant le contraire, avait prononcé ce discours le 6 janvier 2021, jour de l'assaut mené contre le siège du Congrès à Washington par des centaines de ses partisans.

Un porte-parole de la BBC a indiqué que le président du groupe, Samir Shah, allait «fournir une réponse complète à la commission de la Culture et des Médias» du Parlement lundi.

La ministre Lisa Nandy a dit être «confiante» dans le fait que la direction de la BBC «traitait (l'affaire) avec le sérieux requis».

Une série d'allégations «très graves»

«Il ne s'agit pas seulement de l'émission Panorama, même si c'est extrêmement grave, mais d'une série d'allégations très graves, dont la plus grave est qu'il existe un parti pris systémique dans la manière dont des sujets difficiles sont traités par la BBC», a-t-elle déclaré.

Elle a exprimé sa «préoccupation» à propos des décisions éditoriales de la BBC qui ne «répondent pas toujours aux normes les plus élevées».

La BBC a été épinglée le 17 octobre par le régulateur des médias pour avoir «enfreint les règles de diffusion» à propos d'un reportage à Gaza dans lequel le narrateur principal, un enfant, était le fils d'un haut responsable du mouvement islamiste palestinien Hamas. L'Ofcom avait jugé que que le fait de ne pas avoir précisé ce lien de parenté avait «constitué une source de tromperie substantielle».