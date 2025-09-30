YouTube versera 22 millions de dollars pour clore le litige avec Donald Trump suite à la suspension de son compte après l'assaut du Capitole. Cette somme sera destinée à financer une salle de bal à la Maison-Blanche, selon les avocats de l'ancien président.

YouTube avait suspendu le compte de Donald Trump en janvier 2021 après l'assaut du Capitole par ses partisans (archives). Photo: Jeff Chiu

ATS Agence télégraphique suisse

YouTube va verser 22 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites entamées par le président américain Donald Trump après la suspension de son compte par la filiale de Google, consécutive à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, selon un document publié lundi. Le site de vidéos en ligne est la dernière plateforme à s'entendre avec le milliardaire républicain pour solder un contentieux entamé en juillet 2021, après Meta et X (ex-Twitter).

Les avocats du chef de l'Etat ont indiqué que la somme serait reversée à un trust qui a notamment pour mission de financer la construction d'une gigantesque salle de bal à la Maison-Blanche. Le 12 janvier 2021, YouTube avait suspendu le compte de Donald Trump au motif que l'ancien promoteur immobilier avait enfreint le règlement de la plateforme en appelant à contester physiquement le résultat du scrutin présidentiel de 2020.

Le 6 janvier, des centaines de manifestants avaient pris d'assaut le Capitole pour protester contre l'homologation de la victoire à la présidentielle de Joe Biden, un événement qui avait choqué les Etats-Unis et le monde et provoqué la mort de cinq personnes. YouTube n'avait rétabli le compte de Donald Trump qu'en mars 2023.

Meta et X ont aussi cédé

Egalement accusés par Donald Trump d'avoir injustement fermé son compte, Meta (Facebook) avait consenti à la fin janvier 2025 à s'acquitter de 21 millions de dollars pour éviter un procès. Elle avait été imitée, quelques semaines plus tard, par un autre réseau social, X, à hauteur de 10 millions.

La filiale de Google, qui appartient lui-même au groupe Alphabet, n'a reconnu aucun tort et ne s'est pas engagée à une action corrective. Elle s'évite ainsi un procès, dont la date n'avait pas encore été fixée.

Les juristes sceptiques

De nombreux juristes ont estimé, depuis l'assignation, que les arguments juridiques de Donald Trump étaient insuffisants pour envisager une décision favorable devant un tribunal. YouTube, Meta ou X étant des entreprises privées, disaient-ils, rien ne les empêche de réguler le contenu qui est publié ou non sur leurs plateformes, ce principe primant sur celui d'une possible atteinte à la liberté d'expression.

Outre Meta et X, la transaction avec YouTube intervient après des accords amiables entre le président américain et plusieurs groupes de médias poursuivis par Donald Trump. Dans le cadre du compromis de lundi, qui doit encore être validé par une juge fédérale d'Oakland en Californie, YouTube va également payer 2,5 millions de dollars à d'autres titulaires de comptes également suspendus après les événements du 6 janvier.